Becky G contó en 'El Hormiguero' lo peor de participar en los Oscar y su “crisis de identidad” por ser latina en USA

Este miércoles, Becky G asistía a El Hormiguero - que ya ha desvelado el día y el invitado final de esta temporada- para promocionar su ultimo disco, titulado 'Esquinas', escogido entre los cien mejores discos del 2023 por la revista Rolling Stone.

La cantante de veintisiete años habló de sus éxitos logrados gracias a una carrera musical con ritmos latinos y estadounidenses. Una mezcla por la que le preguntó Pablo Motos y sobre la que ella confesó haber tenido algunos traumas:

“Tuve una crisis de identidad por muchos años, una experiencia para muchos que nacen en los Estados Unidos. Pero me siento muy orgullosa de mis raíces latinas, no me da vergüenza ser latina o hablar español, me daba vergüenza mi acento al hablar inglés. Lo hacía como spanglish y ahora está de moda”, dijo entre risas.

No fue la única confesión que hizo la artista, porque tampoco se cortó a la hora de señalar lo que menos le gustó de cantar en los Premios Oscar, donde aseguró que no se puso nerviosa: “Estaban conmigo en el escenario la orquesta de Inglewood. Me sentí la más empoderada de todas”.

Sobre lo más duro de participar en dicho evento: Hay que ir muy temprano, fui sobre las 7 de la mañana, y ya estaba todo el mundo preparado. Lo que no me gustó es el catering, tampoco tenía muchas ganas de comer por los nervios“.

Para finalmente señalar que le invitaron a una after party de alguien a quien no quiso mencionar pero finalmente desveló entre susurros que se trataba de Jay-Z: “Era súper exclusiva, muy difícil que te inviten. Y como tenía mucha hambre comí de todo: pizza, caviar, champán, tequila….” bromeó.