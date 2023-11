Bigote Arrocet se derrumbó ante Risto al recordar su ruptura con María Teresa: “¿Por qué no me abrió la puerta?”

Edmundo Arrocet ha sido el primer invitado de Risto Mejide en el estreno de la nueva temporada de Viajando con Chester en Cuatro. El humorista se sentó junto al publicista para repasar algunos de los momentos más destacados de su vida profesional y personal, centrándose durante gran parte de la entrevista en hablar de los inicios de su romance con María Teresa Campos y su posterior traumática ruptura. En un momento dado, Bigote no pudo contener la emoción y se rompió al hablar de su separación de la fallecida comunicadora.

El cómico empezó reconociendo que él nunca había querido ir a ningún programa de María Teresa Campos, pero que un día aceptó ir a ¡Qué tiempo tan feliz!, ya que era para darle una sorpresa a Mayra Gómez Kemp, su compañera en el Un, dos, tres, a la que el formato de Telecinco rendía un especial homenaje. “Nos miramos y conectamos con algo misterioso. A mí me vino como una ternura... y me fui. Pasó mucho tiempo y nos empezamos a escribir, a felicitarnos la Navidad.. Y cuando me invitaron a otro programa, como ya llevábamos hablando mucho tiempo, conectamos”, rememoró Arrocet.

Bigote explicó que, después de aquello, quedaron para comer y sus citas con la malagueña fueron cada vez más asiduas hasta que por fin, un día le propuso quedarse a vivir en su casa: “No fue aquí te pillo aquí te mato. A ciertas edades, tú tienes que gustar y ella te tiene que gustar, porque no estáis para hacer el indio. La conocí en su magnitud, me cayó muy bien y me gustaba”, reconoció. “Tú hablabas con ella y a los cinco minutos se hacía como una aureola y se borraban los cuadros que habían al fondo y todo. Tenía tanta vida...”, declaró-

Bigote Arrocet y el famoso WhatsApp de su ruptura

Tras hablar de algunos momentos de su convivencia juntos, y de los “omniscientes y omnipresentes” que salían en televisión y revistas hablando de ellos, Risto Mejide preguntó a su invitado por aquel famoso Whatsapp con el que, supuestamente, había dejado a María Teresa. “Si tengo que contradecir todo lo que dicen de mi... Yo nunca he dejado a Teresita por un Whatsapp, el día de mi cumpleaños 29 de noviembre me voy con Teresa a Málaga. Hubo una discusión entre los dos y ya se acabo”, resumió antes de explicar que después de aquella bronca, aquel día de su cumpleaños, acudió a la casa de la presentadora con una tarta para compartirla juntos y ella decidió no recibirle.

“¿Por qué no me abrió la puerta?”, se preguntó en un instante en el que se le quebró la voz, incapaz de aguantar la emoción. “Era mi cumpleaños...”, añadió entre lágrimas al tiempo que explicó que ahí decidió abandonar el lugar y escribirle a María Teresa. “Le dije: 'Teresita, yo me voy. No me gusta pelear y discutir contigo, así que no voy a volver más, ha sido muy lindo estar contigo y que sepas que me voy queriéndote'. Y punto. Y el resto... un misterio”, prosiguió totalmente derrumbado.

A los días, Bigote vio como la presentadora lanzaba un comunicado en el que anunciaba su separación con el humorista: “A la semana, en una carta. Si es un tema íntimo, ¿por qué tiene que estar publicando una carta? No dio espacio a decir que mañana hablásemos de nuevo, no. Ya está finiquitado. ¿Quién la finiquitó? La carta. Y yo no la hice, ni la publiqué a toda España”, se defendió, en una nueva versión sobre lo que se ha contado sobre aquel momento. Según Arrocet, no fue su mensaje diciendo que no iba a volver más lo que rompió la relación, sino el comunicado posterior en el que María Teresa anunciaba el final del romance.

¿Por qué no asistió al funeral de María Teresa?

Finalmente, Risto Mejide quiso saber por qué Bigote Arrocet decidió no asistir al funeral de María Teresa tras su fallecimiento el pasado 5 de septiembre: “Yo estaba en Perú, tuve que volver a Chile por unos documentos. Si no, yo hubiese venido antes y me hubiese gustado estar aquí... No sé si hubiese ido al funeral, porque hubieran hablado mucho. Si voy o no voy, hubieran hablado mal. Ya han pasado cuatro años desde que no estoy con ella, no tenía sentido ir a despedirme”, se excusó el argentino.

Bigote concluyó la entrevista defendiéndose de la imagen que han dado de él durante estos años: “Las apariencias engañan mi querido Risto, y engañan mucho. Y de repente el más malo del planeta soy yo. Mi hija mayor me dijo que cómo podía soportar a sus hijas, pero yo que le iba a decir a una madre que adora a sus hijas. Yo la quería, yo he sido muy feliz con ella, me pasaba meses sin salir de su casa. Teníamos buena conversación, arreglábamos cosas de la casa... No se sabe cuando yo compraba maquinaria para arreglar la casa, le ayudaba a arreglar cosas. Esas cosas nunca las he contado ni las contaría, pero ya han pasado cuatro años que me están torturando y tengo que contar mi versión. Me duele que hayan dicho cosas de mi que no son verdad”, afirmó antes de señalar directamente a Terelu Campos y Carmen Borrego.

“A mi me han dicho chulo, que yo he sacado dinero. Yo le he prestado dinero a Teresa. ¿Ves lo que tienen hoy en día en el testamento? Pues yo le he dejado dinero a Teresita, me avergüenzo de decir eso pero estoy harto. Le he dejado dinero a Terelu que me lo ha devuelto. He conseguido trabajo al marido de Carmen y a la hija de Carmen. ¿Por qué se meten en mi vida si yo no tengo nada en contra de ellas? Hice sólo una entrevista, ¿cuántos programas han hecho ellas a costa mía? Tendré que decir mi verdad y lo que yo he vivido. Es doloroso hablar de dinero, pero si yo no me defiendo quien me va a defender”, ha concluido.