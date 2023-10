Edmundo Arrocet, el gran reclamo del 'Chester' de Risto en su regreso a Cuatro, que desvela otros cuatro entrevistados

Viajando con Chester ha desvelado los primeros invitados a los que Risto Mejide entrevistará en su regreso a Cuatro. Y, desde luego, se han asegurado un nombre de gran interés.

Nos referimos a Edmundo “Bigote” Arrocet: algo menos de dos meses después del fallecimiento de María Teresa Campos, el cómico argentino-chileno se sentará en el sofá de La Fábrica de la Tele para responder a cuestiones incómodas. “A mí me duele que hayan dicho de mí cosas que no son verdad y siguen diciendo cosas que no son verdad”, dice en la promo compartida de cara a este miércoles 1 a las 22:50 horas.

A falta de dos días para emitir la entrevista concreta, esta ya ha servido para que Así es la vida rellene minutos de contenido al mostrárselas a Carmen Borrego. La hija de la Campos ha podido ver algunos fragmentos de este encuentro con el showman, donde Arrocet habla de su relación con la fallecida presentadora, y con las hijas de esta: “¿Yo he hablado mal de Teresa? En fin... A mí me han dicho 'chulo', que he sacado dinero... Yo le he prestado dinero a Teresa. ¿Tú ves qué es lo que tienen hoy día en el testamento? Da vergüenza hablar de esto, pero hay que decirlo porque estoy hasta acá. Le he dejado dinero a Terelu y me lo ha devuelto, cierto; le he conseguido trabajo al marido de Carmen, a la hija de Carmen... eso no lo nombran”.

“No voy a seguir contestando a este señor”, indicaba Borrego, y negaba las afirmaciones referidas a su marido e hija. “No hablar mal de una persona no implica no haberle hecho daño, entonces yo sé lo que he vivido, sé lo que ha pasado mi madre y como lo sé, no tiene que contármelo nadie”.

La entrevista llega, además, en un momento complicado para el humorista, a cuenta de su cacareada deuda con Hacienda. De acuerdo a El Periódico, el fisco reclama al humorista 127.000 euros, mientras sus bienes en España estarían en riesgo de ser embargados, de acuerdo al mismo medio.

El resto de invitados confirmados del 'Chester'

Viajando con Chester se asegura la atención de cara a su estreno, aunque Arrocet no es el único invitado al que se pone cara y voz. El programa también ha desvelado las intervenciones del escritor Ken Follett, del actor y presentador Javi Martín, del cantante Coque Malla y de la periodista y viuda de Camilo José Cela Marina Castaño.

Con estos nombres, el Chester celebra su décimo aniversario del estreno en Cuatro: “Hace exactamente una década, el sofá más reconocible y carismático de la televisión, recibía a los primeros invitados de Viajando con Chester. Invitados que no sabían a lo que venían ni a lo que se iban a enfrentar. A una charla franca, sin distancia física y sin líneas rojas. No era una entrevista, era una conversación sin límite de tiempo ni guion, ni preguntas pactadas”.