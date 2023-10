Hablan los fichajes de 'La que se avecina': “Había temor por ver cómo iba a recibir el espectador a los nuevos”

Telecinco emite este lunes el octavo y último capítulo de la temporada 13 de La que se avecina. Una tanda de episodios que ha estado marcada por la comentada mudanza desde Mirador de Montepinar a Contubernio 49, y que ha contado con un nuevo grupo de personajes que ha aportado aire fresco a las tramas de los vecinos más carismáticos de la ficción televisiva.

Entre ellos están Félix Gómez, Mamen García y Álex de la Croix, Óscar, Karma y La marquesa en la serie, con quienes hablamos en verTele sobre su llegada a un vecindario con tanta experiencia en la pequeña pantalla y el impacto que ha tenido en ellos incorporarse a un proyecto que se ve también en una plataforma como Amazon Prime Video y que tiene un fenómeno fan como pocos.

“Tenía mucho miedo porque era llegar a un equipo que llevaba muchos años, no sabía si iba a estar a la altura”, admite Gómez, que destaca la calidez del elenco para facilitar su adaptación a La que se avecina. En la misma línea se pronuncia De la Croix, que admite entre risas entrar “cagada” al set: “Llegué nueva y pipiola, pero como soy una sinvergüenza tiré para adelante”, admite entre risas.

El temor de Mamen García, sin embargo, no estaba tanto en su aclimatación como en la recepción de quiénes realmente tienen poder en la serie: los seguidores. “Tenía el temor de ver cómo iba a recibir el espectador a los nuevos”, confiesa en una entrevista con este portal y más medios, donde también cuenta cómo encontró el tono que requería para su llegada a LQSA: “Estuve dos meses viendo todo en FDF para encontrar el código”.

Los tres continuarán formando parte de la comunidad de Contubernio en la temporada 14, de la que ya hay un primer tráiler ante su inminente estreno en Prime Video.

¿Qué os encontrasteis cuando llegasteis al elenco de 'La que se avecina', donde había ya un núcleo duro de veteranos?

FÉLIX GÓMEX: En mi caso me encontré a actores frustrados pisoteando a los nuevos porque claramente sabían que les íbamos a robar protagonismo (ríe). Realmente, cuando llegué el primer día de rodaje me encontré a compañeros que te abrían las puertas. Tenía mucho miedo porque era llegar a un equipo que llevaba muchos años, no sabía si iba a estar a la altura, y todo lo contrario. Carlos [Areces] y Pablo [Chiapella] tuvieron los brazos abiertos para ayudarme en lo que necesitara. Es un equipo que te cuida, que te abraza y que te da todo lo que necesitas para estar a gusto en la serie.

¿Qué supone entrar en una serie de la envergadura de 'La que se avecina'?

ÁLEX DE LA CROIX: Entras ahí cagada. En mi caso ya había hecho cine, pero no había trabajado en series ni con ese formato de doble cámara y plató. Llegué nueva y pipiola, pero como soy una sinvergüenza tiré para adelante y que saliera como tuviera que salir. Es verdad lo que dice Félix, nos han arropado mucho. Imagínate que a estas alturas de la vida haya actores que te ponen la zancadilla... no. Eso es cateto, ya no se hace. Esas cosas de Bette Davis y Joan Crawford ya no se llevan.

FG: Qué pena, de todas maneras. Una buena pelea en plató...

ADC: Yo sí me he convertido en esa figura, pero para mis compañeros de piso en la serie. Soy un poco bully, les amargo la existencia y les hago pasar mal.

MAMEN GARCÍA: Yo soy como Álex, no tengo vergüenza, pero sí tenía el temor de ver cómo iba a recibir el espectador a los nuevos. Ha sido una celebración y ahora todos los adolescentes me piden fotos porque son ellos, los de 13-14 años, son los que ven las plataformas. Yo encantada, a mi edad eso es muy gratificante.

¿Notáis también el efecto cuando se emite en abierto, que os ven quizás otro tipo de perfiles?

MG: Lo noto una barbaridad. Pero más adelante te diré cuando vaya a Mercadona qué me dicen, porque son las señoras las que ven Telecinco.

ADC: Yo he encontrado franjas de edad: están los adolescentes de 12-13 años que llevan siempre un bolso cruzado y se hacen fotos tapándose la cara, y luego están las parejas de 44 años que se acaban de comprar un piso. Esos son el tipo de personas que me paran y me dicen que me han visto. También he estado dos semanas en Tokio y me ha parado gente en Japón. Gente no japonesa, claro. Gente que se va de viaje a Japón es el target de La que se avecina (ríe).

MG: A mí me escribe gente enviándome audios y si no contesto me dicen que no tengo tantos seguidores como para no contestar. En ese caso los bloqueo (ríe). Bloqueas y te olvidas, porque crees que no pero eso te fastidia.

FG: Como veis, La marquesa se está apoderando de ella (ríe).

MG: La marquesa siempre tiene recursos.

¿Fue difícil para vosotros entrar en los códigos de comedia de 'La que se avecina'? ¿Cómo disteis forma a vuestros personajes?

MG: Estuve dos meses viendo todo en FDF para encontrar el código. Lo pillé y se lo di a mi personaje. No tiene nada que ver conmigo, pero se lo di y lo puedo mantener.

FG: Mi personaje es muy normal, refleja un poco al espectador que se encuentra a dos locos de frente y piensa todo el tiempo que están de coña, que no pueden ser reales. Y lo bueno de La que se avecina son los guiones. Parece que estemos improvisando todo el tiempo pero nada, tal y como lo decimos es como está escrito. Y si respetas los puntos, las comas y el tempo, sale solo. Hay un trabajo de guion acojonante, aunque pueda parecer lo contrario.

ADC: Poesía televisiva.