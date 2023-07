Broncano completa el palmarés de los Premios Joan Ramon Mainat del FesTVal 2023

El FesTVal sigue preparando su edición de 2023. Tras avanzar los títulos de su cartel de estrenos, el Festival de Televisión de Vitoria-Gasteiz ha anunciado el último profesional reconocido de los Premios Joan Ramón Mainat: David Broncano.

El FesTVal anuncia los estrenos de 'MasterChef Celebrity', 'Entre Tierras' y el nuevo reality de Cuatro

Más

El presentador de La Resistencia se une a Sonsoles Ónega, José Mota y Carlos Sobera como ganador del galardón en este 2023.Y lo hace, según los organizadores, “por ser uno de los cómicos de referencia del panorama nacional e internacional y, sin duda, uno de los presentadores del momento”.

“Si algo le caracteriza es su descaro, su osadía y esa irreverencia que ha sabido convertir en una golosina para sus fieles. El cómico ha conquistado a la audiencia con talento a borbotones presentando y codirigiendo cada noche La Resistencia, con la que encara ya su séptima temporada como programa de referencia del panorama humorístico español”, defienden desde el FesTVal. El certamen también destaca “la transgresión estudiada bañada en comedia sin prejuicios y desvergüenza bien trabajada”.

Broncano se convierte así en el cuarto y último profesional de la televisión reconocido este año con el Premio Joan Ramón Mainat, puesto en marcha en 2009. Este es el palmarés completo del galardón:

2009. Joan Ramón Mainat (a título póstumo), Maria Teresa Campos, Pepe Domingo Castaño.

2010. Jesús Vázquez, Julia Otero, Gran Hermano.

2011. Luis del Olmo, Ana Rosa Quintana, Matías Prats.

2012. Mercedes Milá, Imanol Arias, ‘El Hormiguero’.

2013. Andreu Buenafuente, Daniel Ecija, Karlos Arguiñano, Informe Semanal, Pedro Piqueras.

2014. Susanna Griso, Cuéntame cómo pasó, Jorge Javier Vázquez.

2015. María Escario, Jordi Évole, Yusan Acha, Jesús Hermida (a título póstumo).

2016. Iñaki Gabilondo, Manel Fuentes, María Casado.

2017. Anne Igartiburu, Arturo Valls, Michael Robinson.

2018. Olga Viza, Jorge Fernández, Emilio Aragón, Luis Larrodera.

2019. Juan y Medio, Jon Sistiaga, Juanra Bonet, Ana Blanco.

2020. Boris Izaguirre, Eva González, Antonio Resines.

2021. MasterChef, Mikel Lejarza, Ana Obregón.

2022. Sandra Golpe, Xavier Sardá, Saber y ganar.

2023. Sonsoles Ónega, José Mota, Carlos Sobera, David Broncano.

La trayectoria televisiva de David Broncano

Sus inicios fueron en televisión como monologuista en Nuevos Cómicos, de Paramount Comedy, y posteriormente ha colaborado en programas como Estas No Son Las Noticias (Cuatro), ¡UAU! (Cuatro), Tentaciones (Canal+), Óxido Nitroso (Canal+), Ilustres Ignorantes (Canal+), Nos Gusta El Cine (Canal+), Alguien Tenía Que Decirlo (laSexta), El Club de la Comedia (La Sexta) y Late Motiv (Movistar Plus+), programa en el que puntualmente tuvo que debutar como presentador para dar el salto a LocoMundo (Movistar Plus+).

En radio ha colaborado en programas como No Somos Nadie (M80), Hoy Por Hoy (SER), YU No Te Pierdas Nada (Los 40) y A Vivir Que Son Dos Días (SER), siendo La Vida Moderna (SER), programa que dirigió y presentó junto a Héctor de Miguel e Ignatius Farray, el que pasaría a convertirse en uno de los fenómenos nacionales del humor radiofónico.

David Broncano ha sido galardonado en numerosas ocasiones. Entre ellos destaca el Premio ONDAS al mejor programa de entretenimiento por ‘La Resistencia’ y al mejor programa Nacional de Radio por La Vida Moderna de la SER.