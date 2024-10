Broncano hizo su “primer ensayo” para 'Telepasión' y respondió a la petición de dar las Campanadas

Este martes en La Revuelta hicieron muchas referencias a los posibles planes navideños de TVE. La primera fue Lalachus que en su sección explicó a David Broncano que al trabajar en la cadena pública tendrá que participar en Telepasión.

“¿Qué es eso?”, preguntaba el presentador sorprendido. A lo que la cómica respondía: “Es un formato que se pone todos los años en TVE en donde todas las personas que trabajan en la cadena hacen una especie de musical”.

Broncano preguntó si era obligatorio y Ricardo Castella se lo confirmó entre risas. La sorpresa fue mayor cuando le comunicaron que se emite en Nochebuena, y Lalachus pidió hacer un primer ensayo, imitando al que hizo Ana Obregón vestida de La Bella y la Bestia.

Para su asombro, el presentador accedió a disfrazarse del monstruo y así acabaron interpretando la canción. “Quiero que hagáis Telepasión y me llaméis. Es el mejor día de mi vida”, exclamaba la humorista, ante un Broncano divertido que aseguraba que siempre rema a favor.

Minutos después, el joven del público al que sentaron en el bidé mostró unas pancartas en las que reivindicaba “causas perdidas”. Entre ellas estaba que “revivan a Mapi”, con el regreso de Jandro y hasta que Broncano dé las Campanadas 2025.

Al leer tal petición, el presentador respondió: “¿Que las haga yo?, ¿Yo qué voy a hacer las Campanadas? No, no, no”, dijo entre la ovación del público que pedía que las diera. Pero no se volvió a hablar del tema.