Buika 'calmó' al público de 'OT 2023' tras las protestas en plató por una nominación: “No os esforcéis”

OT 2023 vivió este lunes 22 de enero su Gala 8, una de las más polémicas hasta la fecha por el resultado de las nominaciones y el enfrentamiento final entre Paul y Álvaro Mayo. Una tarea en la que volvió a llevarse el foco Concha Buika, la 'jueza' estrella de la edición, que incluso lanzó un mensaje al público que se quejó en plató por sus decisiones.

Durante la ronda de valoraciones, que por primera vez protagonizaron sólo Buika, Pablo Rouss y Cris Regatero sin la colaboración de un juez invitado, la primera llevó la voz cantante siendo la más contundente con sus opiniones, y a la vez el desahogo cómico por sus palabras a Lucas, el nómada favorito de la semana: “Si tú me dices ven, yo te digo ofrézcome sin remisión ninguna”.

Menos amable fue lo que comentó sobre la actuación de Bea, que acababa de salvarse contra Cris con el porcentaje más ajustado de la edición: “Programa a programa noto que te cuesta sacar tu voz, ¿por qué escondes tu voz? Una cosa es la admiración, y otra esconderte detrás de los artistas que te gustan. Cuando tú cantas tienes que cantar con tu voz. No es correcto imitar a los artistas que nos gustan”, le dijo en primera instancia, provocando protestas entre el público presente.

Buika calma al público del plató: “No os esforcéis”

“Cariños míos de mi corazón, amores míos de mi pecho negro, por favor”, exclamó Buika, dirigiéndose a los asistentes. “Por favor, cálmense caballeros. Yo estoy expresando una percepción, y es mi percepción: te escondes mucho detrás de las voces que te gustan, y para mí la tuya es la mejor, muy por encima de todas las demás”, añadió, volviendo a Bea.

En ese momento, el público del plató reaccionó ovacionando a la concursante y coreando su nombre. “Cálmense, cálmense”, apuntó Buika, que fue del todo clara con el público que protestaba: “Mis amores, por mucho que gritéis la nominación es la misma. No os esforcéis”.

“Sois muchos contra uno solo”, aportó Chenoa, que trataba de calmar las aguas en plató. Finalmente, la jueza pudo terminar su intervención y acabó proponiendo a Bea como una de las cuatro nominadas de la semana junto a Ruslana (salvada por los profesores), Paul y Álvaro Mayo.

No es la primera vez que Buika se lleva las quejas del público y los titulares en una gala por sus valoraciones. Ya ocurrió sin ir más lejos la semana pasada, también por micro abierto de la presentadora tras escuchar sus palabras. Sobre todo ello se pronunció la propia protagonista en una entrevista reciente, declarando que no siente presión: “No es que no me importe lo que opinan los demás, es que me la pela”, dijo en OT Al día, como recogemos en esta otra noticia.