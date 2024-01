Buika defiende su papel en 'OT 2023': “No es que no me importe lo que opinan los demás, es que me la pela”

Amazon Prime Video emite este lunes 22 de enero una nueva gala de OT 2023, la número 8, en la que muchas miradas estarán dirigidas a la mesa del jurado y en concreto, a la que es una de las estrellas de la edición: Buika. Una condición de protagonista sobre la que la 'jueza' se ha pronunciado en una visita reciente a OT Al día, el programa diario de Xuso Jones, donde ha afirmado que no siente presión y que no le importa lo que piensen los demás.

La artista ha hecho balance de la primera mitad del concurso, donde su papel junto a Pablo Rouss y Cris Regatero ha sido clave en el devenir de la competición. “Nominar no es fácil. Es muy difícil porque [los concursantes] son personas que se están esforzando mucho y poniendo toda su pasión. Pero hay que hacerlo, y a mí no se me da mal”, ha comenzado contando la invitada, que confiesa que se lo está pasando “estupendamente”.

Sobre su labor, comenta que “las nominaciones no dependen de mí, dependen de los concursantes”, y que estos “no sueñan con ganar el concurso. Tú con lo que sueñas es con el éxito, y el éxito no siempre viene después de ganar un concurso porque a veces después de ganar un concurso viene el fracaso”.

Buika: “No noto ninguna presión”

Cuestionada acerca de cómo lleva los comentarios que recibe semanalmente por sus valoraciones, Buika afirma que “yo soy una persona que no es que no me importe lo que opinan los demás, es que me la pela”. “Yo sé desde dónde hablo, pero no sé desde dónde me escuchan. No me puedo hacer responsable de lo que tú sientes cuando me oyes hablar, yo me puedo hacer responsable de lo que yo digo”, explica.

La entrevistada defiende además que no siente presión porque aunque el movimiento creado entorno a su figura en redes sociales le “encanta”, ella no está pendiente. “No noto ninguna presión porque no acostumbro a consumir lo que no me gusta. El trabajo lo tienes que hacer igual, ¿por qué tienes que tener presión de nada?”.

Preguntada sobre si se ha arrepentido de alguna nominación, afirma que no: “Yo tengo un compromiso con mi musa. Yo la dejo trabajar y cuando ella termina de trabajar, yo no le hago preguntas”. Y por último, hace un balance muy positivo de su experiencia como jurado con un elogio a los concursantes: “Son muchachos muy valientes y muy inteligentes. Su capacidad para memorizar letras y coreografías cada semana”.