Carles Porta revela un giro para 'Tor': un testigo señala al presunto autor del crimen y acepta contarlo ante la cámara

Giro de acontecimientos en torno al caso relatado en Tor, el aplaudido nuevo formato documental de Carles Porta para TV3 y Atresplayer. El asesinato de Josep Montané 'Sansa' en el pueblo del Pirineo catalán en 1995 sigue inconcluso como tal, aunque la docuserie sí expuso los conflictos que podrían haber conducido o motivado el crimen. Ahora, uno de los participantes en la obra audiovisual dice saber quién es el autor.

Miquel Aguilera, guardaespaldas de 'Sansa', es quien ahora ha asegurado que su propio hermano, Álex, estaría detrás del crimen. Este testigo de Tor ha terminado por revelar que no fue del todo sincero en la entrevista que realizó para la docuserie, puesto que sí sabía del autor. Así lo ha contado el propio Porta en el magacín El suplement de Catalunya Ràdio.

“Miquel Aguilera me llamó y me dijo que me había mentido, y me empezó a dar una información acojonante”, afirma el periodista y productor, después de haber dudado si dar o no el nombre en antena. “Porta también asegura que ”si esta persona acepta colocarse delante de la cámara, y de momento me está diciendo que sí, haremos algo más con Tor. Pero se tiene que poner delante de la cámara, porque no vale que lo diga por teléfono“.

🔴 "Tor" s'embolica.@Carles_Porta: "El Miquel Aguilera em va trucar, em va dir que m'havia mentit i em va començar a donar tot d'informació acollonant"#SuplementCatRàdio #TotEsMou3Cat



— 3Cat (@som3cat) September 16, 2024

Catalunya Ràdio pone nombre al señalado

Al explicarle por qué se decidía a contarlo, Aguilera explicó (siempre en palabras de Porta) que su mujer ha visto la serie y le conmina a “decir la verdad”. “Él dice que no [mató a Sansa]”. “Es una versión. Vete a saber adónde irá a parar”, matiza el realizador en todo momento, sin llegar durante la conversación a dar el nombre del señalado como presunto culpable.

Sin embargo, es en la misma emisora donde poco después identifican a esa persona. Tal y como cuentan el presentador Roger Escapa en el programa, través de su perfil en Facebook, Aguilera habría insinuado que su hermano, Álex, “estaba detrás del asesinato”, porque habría encargado el crimen a unos terceros. Incluso afirma que que él mismo habría recibido dinero para cometer el crimen, aunque no lo llegó a hacer.

Además, Aguilera reafirma su intención de hablar ante la cámara: “Cuando vuelva a Barcelona”, añade en un vídeo compartido en Facebook cuyo audio emite el programa radiofónico, “lo iré a ver en directo y le diré ya está, que ya puede dormir tranquilo, que lo de Tor ya está aclarado”.