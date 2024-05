Carlos Sobera reconoció que 'Supervivientes' y Telecinco sabían que Arantxa del Sol agredió a Ángel Cristo

Supervivientes 2024 vivió este martes, durante el Tierra de Nadie presentado por Carlos Sobera, una de las entregas del reality más tensas hasta la fecha. El programa de Telecinco acabó expulsando disciplinariamente -por su sonada fuga dentro de la isla- a Ángel Cristo, al que dieron voz durante tres horas de gala hasta comunicarle la decisión mientras él aprovechaba para lanzar una y otra vez un discurso machista que ponía en tela de juicio las denuncias por violencia de género. El presentador de Mediaset se mostró concesivo con el concursante, que arrancó la noche denunciando la doble vara de medir de la organización al no haber tomado las mismas medidas contra Arantxa del Sol por su reconocida agresión.

Todo se desencadenó al comienzo de la gala, cuando Carlos Sobera conectó con Honduras para comunicarle al robinson que sus actos serían castigados por la organización: “¿Eres consciente de que has puesto en peligro tu vida y que va a tener consecuencias esto?”, le preguntó, provocando la reacción inmediata del aludido. “Me da igual las consecuencias que tenga. Entonces deberíamos hablar también de cuando Arantxa del Sol me pegó en la lancha. Había testigos y no se tuvo en cuenta. ¿Y como no se grabó no existe verdad? Pero el equipo sí lo sabía y no hubo consecuencias ante eso, ¿no? Aquí consecuencias para unos sí y para otros no”, se quejó Ángel Cristo, hablando por primera vez ante las cámaras de este incidente del que, recordemos, no hay imágenes grabadas.

“Si quieres, te cuento las consecuencias que ha tenido para Arantxa lo que ocurrió. Arantxa del Sol está fuera de Supervivientes, esas son las consecuencias del acto que realizó”, respondió el conductor del reality, refiriéndose a la decisión tomada por Mediaset la semana pasada, cuando anunció que apartaba a la presentadora de cualquier vinculo con el grupo después de confesar en el debate anterior que dio “una colleja” a su compañero. Cabe recordar que, efectivamente, esta determinación llegaba dos semanas después de los hechos ocurridos en la isla y tras la expulsión de Arantxa de Supervivientes por decisión del público tras ser nominada, siguiendo el curso habitual del concurso.

“Estuvo dos semanas aquí que no debía haber estado. Tenía que haberse ido dos semanas antes por incumplimiento de las normas. Se la permitió estar aquí y se fue por decisión del público”, insistió Ángel Cristo, aprovechando lo ocurrido para cargar contra el programa. “Cuando se tuvo conocimiento se tomaron las correspondientes decisiones y está fuera del concurso”, replicó Sobera, al tiempo que el concursante aseguraba que era “mentira”, ya que, según su testimonio, hubo testigos de lo ocurrido en la lancha. “Recuerda que tú decidiste no denunciar lo que había ocurrido con Arantxa, luego nos enteramos de lo que había ocurrido con Arantxa y se toman las consecuencias oportunas”, trató de defenderse el presentador.

Sobera choca con el defensor de Ángel Cristo

El tema de Arantxa del Sol volvió a salir a la luz al final de la noche, después de que Supervivientes comunicara a Ángel Cristo que estaba expulsado del programa. Carlos Sobera dio la oportunidad a su defensor en plató de que hiciese alguna valoración y este volvió a aludir a los hechos antes mencionados: “Es una decisión de la productora del programa. Es verdad que esta decisión se tenía que haber tomado con otros concursantes, porque no nos tenemos que olvidar que la única persona que ha sido agredida en este concurso se llama Ángel Cristo”, aseguró Ricky García, un youtuber que ha publicado vídeos en su canal cuestionando a la víctima de la violación de Dani Alves o a Rocío Carrasco.

Fue entonces cuando se produjo un encontronazo con el presentador, que le pedía que “no mezclemos las cosas”: “Porque no os interesa, Carlos”, soltó el invitado, haciendo estallar al vasco. “A mí no me digas lo que me interesa y lo que no. ¿Por qué no nos interesa, a ver?”, le replicaba, mientras Ricky García les acusaba de “tapar” la agresión de Arantxa a Ángel Cristo. “Si Arantxa no lo hubiera sacado, la productora era consciente de esto y hace un mes tendría que estar fuera del concurso. Arantxa hace un mes que tenía que estar fuera, porque la productora lo sabía”, señaló el amigo del concursante.

En ese momento, Carlos Sobera realizó una declaración que alimentaba las dudas sobre si el programa fue consciente en un primer momento de la agresión: “A Ángel se le preguntó desde la organización si quería denunciar o no los hechos y prefirió no denunciarlo”, empezó diciendo, en unas palabras que hacían ver que habían dejado la responsabilidad de lo ocurrido en el participante y que confirmaban que Supervivientes y Telecinco tenían conocimiento de lo ocurrido desde el principio y no cuando lo aireó Arantxa del Sol. “Cuando ella lo ha confesado, la decisión de la cadena ha sido radical y se le ha separado del programa”, añadió enseguida el presentador, que cargó contra el defensor de Ángel Cristo asegurando que “ese tipo de acusaciones me parecen bastante lamentables”.

Esta declaración de Carlos Sobera coincide con la que Sandra Barneda realizó tras la confesión de Arantxa del Sol, donde la presentadora aludió al momento del incidente: “La organización tuvo conciencia de lo que había ocurrido, en ese momento no había cámaras, es cuando terminó una gala. Se valoró este episodio, preguntó tanto a Ángel Cristo como a Arantxa, se le preguntó a Ángel si se había sentido agredido y si quería tomar algún tipo de medidas contra ti y él dijo que no”, afirmó la catalana.

En la gala de este martes, en la recta final de la emisión, el defensor de Ángel Cristo desapareció del plató, lo que hizo creer a los espectadores que había podido ser expulsado. El propio Ricky García apareció enseguida en las redes sociales del concursante, negando que hubiese sido echado de Telecinco, sino que se marchaba por su propia decisión. “Ya no pintamos nada aquí. Ya tendremos el tiempo de contarlo todo”, advirtió.