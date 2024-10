Carmen Borrego se disculpa por su intervención en 'De viernes' y aclara: “Yo no llamé, no se me hubiera ocurrido”

Mucho se ha hablado sobre la intervención de Carmen Borrego en De Viernes durante la noche en que su hijo José María Almoguera concedía una entrevista en directo. El incómodo momento que sucedió ha sido cuestionado incluso por María Patiño, que afeaba que el programa hubiera dejado entrar en directo a la colaboradora de Telecinco “en tales condiciones”. Cuatro días después, ha sido la propia Borrego quien ha tomado la palabra para excusarse en Vamos a ver.

Tras comentar cómo vio a su hijo ante las cámaras, Borrego pasó a agradecer la actitud más conciliadora que tuvo con ella y que, en ese momento de la llamada telefónica, no llegó a valorar. “Lo siento mucho, me equivoqué y no volverá a ocurrir”, declaró, referenciando las recordadas palabras del rey emérito por su polémico viaje de caza a Botsuana en 2012. “Llevaba muchas malas noches y muchos malos días, y ese día para mí fue tremendo”.

Prat, a Borrego: “¿Te habías tomado algo?”

“Llevaba un día terrible”, reiteró, antes de dirigirse a su hijo y agradecerle de forma clara el gesto conciliador que hizo durante la entrevista. “Quizás la llamada enturbió mi alegría”, dijo antes de que Vamos a ver ofreciera un fragmento del momento de De Viernes. Tras recuperar la señal a plató, Joaquín Prat no se anduvo con medias tintas: “¿Te habías tomado algo?”.

“Había salido a cenar. No estaba con una botella de whisky en la mesita de noche. Estaba en mi casa, en la cama. No venía de una fiesta ni de un after”, respondió Borrego, que reiteró que “llevaba un día absolutamente tremendo”. “Ya he pedido disculpas. Yo no oigo que tenga mal tono hacia él, pero en ese momento era más importante el ofrecimiento que él me había hecho que mis sentimientos. Y no hay más”, añade.

“Le pido también disculpas a mi hermana”, añadió sobre Terelu, quien “le echó un buen capote”. “No quiero seguir dándole vueltas”, pidió, aunque sus compañeros de programa insistieron en explicaciones. “Llevaba toda la noche llorando”. Además, recalca: “Yo no llamé. Esa es la realidad. No se me hubiera ocurrido hacerlo”, dejó claro.