Patiño afea que 'De Viernes' dejara entrar a Borrego “en tales condiciones”, y se compara: “Ni me imagino las críticas”

María Patiño ha sido la última en pronunciarse sobre lo ocurrido hace unos días en ¡De viernes!, programa de Telecinco en el que entró Carmen Borrego por teléfono, protagonizando un momento incómodo con Terelu Campos durante la entrevista que Santi Acosta, Beatriz Archidona y el resto de colaboradores estaban haciendo a su hijo José María Almoguera.

El joven acudió al plató de Mediaset para hablar del conflicto familiar que mantiene con su madre, que avanzada la noche intervino en directo para dar respuesta a lo que este había contado: “Nunca he hablado del daño que se me ha hecho, pero le agradezco que me tienda la mano como abuela. No le voy a echar en cara que este ahí. Aunque tenga dolor, sigo siendo madre y sigo sin entender muchísimas cosas. No le voy a cerrar a puerta ni a mi hijo ni a mi nieto, pero las cosas hay que hablarlas”, empezó diciendo.

“Aunque también los demás deben reconocer que esto se ha sacado de madre. Mi madre alucinaría con lo que está pasando esta noche. Mi hijo es el hombre de mi vida, pero no puede serlo a cualquier precio”, lamentó Borrego mientras Terelu, con cara de circunstancias por su tono, trató de cortarla. “Mamá no está y se acabó”, le soltó. “Lo importante de todo esto es que José ha reconocido su error respecto a que tu ejerzas de abuela, y deberías quedarte con eso”, añadió la colaboradora, tratando de zanjar la llamada.

Patiño, contra '¡De viernes!' por su llamada a Carmen Borrego

Mientras Carmen Borrego, se vivió cierta tensión en plató, algo que evidenciaron todos los presentes: “No me esperaba este tono. Pensaba que se iba a poner contenta cuando hiciera este ofrecimiento. No tiene sentido haber entrado así”, comentó confundido Almoguera.

Por su parte, Terelu no pudo esconder su incomodidad con las palabras de Borrego: “Lo ha visto toda España y no lo voy a ocultar. Esto que ha pasado lo van a repetir 7.000 millones de veces”, añadió, anticipando lo mucho que se iba a hablar en la prensa del corazón de este extraño momento.

Razón no le faltaba, ya que durante los últimos días el vídeo ha sido muy comentado en redes sociales, donde rostros de la crónica social también se han pronunciado. Es el caso de María Patiño, excompañera de Terelu y Carmen Borrego en Sálvame, que ha lanzado una reflexión a través de su cuenta personal en X, anteriormente conocido como Twitter.

“Si hubiéramos permitido la llamada de Carmen Borrego en tales condiciones... Ni me imagino las críticas que hubiéramos recibido”, ha comparado la actual presentadora de Ni que fuéramos Shhh, preguntándose qué hubiese pasado si el momento hubiese ocurrido durante su etapa en el Deluxe.