Carmen Borrego responde desde 'Vamos a ver' a la entrevista de Bigote Arrocet en 'De Viernes': “Para lo que has quedado”

El pasado fin de semana, Edmundo Arrocet se sentó en ¡De viernes! para volver a hablar de la familia Campos y de sus últimos acontecimientos con el embarazo de Alejandra Rubio y su relación con Carlo Constanzia.

El humorista, y expareja de María Teresa Campos, opinó que la relación entre los futuros padres no tenía mucho recorrido, así como también dejó caer la mala relación de Terelu y Carmen Borrego con su madre, y habló de una supuesta deuda económica que tienen con él.

Ese mismo viernes, Terelu prefirió “no hablar de esta persona” en plató, cosa que sí hizo Borrego este lunes en Vamos a ver. La hermana mayor no tuvo problema en responder una a una a todas las declaraciones y dirigirse a él de forma directa: “Mira talento, lo que dices de nosotros dice más de ti que de nosotros. Mi madre solo te dio amor, te lo dio todo, no consentía que nadie hablara mal de ti. Aquí hay personas que han tenido problemas con mi madre porque se les ocurrió decir o insinuar lo que estaba ocurriendo. Cosa que no hacemos nosotras, nosotras estamos calladas”.

Sobre la supuesta deuda, Borrego también fue directa: “Del dinero solo voy a hablar en un juzgado, cuando quiera que nos demande, no hablo de esta persona (...) Que diga lo que tenga que decir, vete a un juzgado, reclámanos lo que quieras, pero déjanos vivir tranquilas y ya que en vida no pudo ser, después de muerta déjala en paz. Te lo pido por favor, déjala en paz”.

También subrayó la buena relación que tenían las hijas con María Teresa: “Mi madre estuvo siempre muy orgullosas de sus hijas y hoy lo estaría más. Ya está bien de poner en boca de mi madre que no se puede defender cosas que no sabemos si dijo. (...) No es el viudo de mi madre, llevará 5 años fuera de esta familia, no vivió la enfermedad de mi madre, gracias a Dios. Hemos tenido una maravillosa relación con mi madre y ella con todos sus nietos e hijas”.

Por todo ello, Borrego aseguró que nunca van a rebajarse a hablar mal de él como él hace: “No vamos a hacer lo que haces tú porque mi madre no se lo merece, era una gran profesional y su legado no te lo vas a cargar tú. Te puedes cargar el tuyo que fuiste un grandísimo humorista y has quedado para lo que has quedado”, zanjó.