Carmen Lomana llama “pánfila” a Ágatha Ruiz de la Prada y Juan del Val recuerda la polémica que tuvo con ella en 'El desafío'

Nuevo capítulo de la enemistad entre Ágatha Ruiz de la Prada y Carmen Lomana. Hace unos días, la diseñadora dio una entrevista al videopodcast de Pilar Vidal, donde dijo, entre otras cosas, que su 'archienemiga' no le interesa “nada”, pero que “debe estar ganando un dinero” con su enfrentamiento público. Este domingo, Lomana tomó la palabra para responderla desde La Roca, donde acusó a Ágatha de ser la causante de su eterna disputa. “La que empezó fue ella, que un día se sentó en un plató y dijo: 'Vengo a destrozar a Carmen Lomana'. De momento estoy entera”, aseguró la socialité.

La cosa no quedó aquí, pues Lomana también dijo en el magacín de laSexta que todo esto “es una pesadilla” y acusó a Ruiz de la Prada de llamar “todas las semanas a Sálvame Deluxe para ir por dinero, porque por otra cosa no me explico”. “Me molesta que lleve casi un año y me pregunten por esta pánfila. ¿Por qué?”, lamentó la tertuliana, que definió a la modista como una persona “muy irreverente, muy maleducada y muy déspota”

Lomana encontró el apoyo de sus compañeros de programa, como fue el caso de Nuria Roca. “Ágatha es muy de cogerla con todo el mundo. Es verdad, le encanta un lío”, dijo la presentadora, que tildó de “muy gratuitas” las declaraciones de la ex de Pedro J. Ramírez. Más duro se mostró Juan del Val, que ya tuvo sus más y sus menos con la diseñadora durante la primera edición de El Desafío (Antena 3) cuando ella se enfadó por la baja puntuación que le dio el juez. Más o menos lo mismo que pasó recientemente con Ágatha en la primera gala de Bailando con la estrellas (Telecinco).

“Cuando ha salido lo del concurso de baile me ha hecho muchísima gracia porque ella fue a la primera temporada de El desafío como concursante. Ella, fundamentalmente, es muy poco inteligente. Y aparte de eso, carece completamente de sentido del humor”, dijo este domingo Del Val. “Además, es cobarde. Es 'pija mal'. Al ser cobarde, ¿hacia quién va siempre? ¿Hacia quien arremete muchísimas veces? Hacia la gente que ella considera más débil. Cuando ella arremetió contra mí me consideraba el eslabón más débil de una cadena. Luego, evidentemente, pinchó en hueso”, añadió.

“Además, Jesús Vázquez ha dicho: 'No sabéis el peso que nos hemos quitado de encima”, recordó Nuria Roca, no sin razón, en otro momento de la conversación. A todo esto, Carmen Lomana también tuvo que escuchar otras declaraciones de Ágatha Ruiz de la Prada con Pilar Vidal. En concreto, unas en las que la diseñadora decía que ella no queda a cenar con sus amigas porque engorda. “Hacía tiempo que no oía una mamarrachada de este calibre”, fue la opinión de la socialité.