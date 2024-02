Beatriz Luengo publica lo que “sufrió” como jurado del Benidorm Fest: “Nunca lo había vivido en toda mi carrera”

Casi 24 horas después del intenso Benidorm Fest 2024 (en el que ganó Nebulossa), Beatriz Luengo hacía balance de lo vivido como portavoz del jurado del certamen. Una labor por la que los propios presentadores de las diferentes galas pedían respeto al público, que soltó abucheos, entre otras desaprobaciones.

Año tras año, los jueces del evento son objetivos de distintas polémicas, y los artistas que aceptan dicha tarea son conscientes de ello. Como ocurre también en los talents televisivos u otros concursos. Pero según las palabras publicadas por la cantante, en la tarde de este domingo de resaca del certamen, la magnitud de lo vivido esta semana superó cualquier expectativa:

“Ayer fue un día intenso y difícil. Soy muy empática y he sufrido cada voto porque he tratado a los candidatos con mucho amor y entrega”, empieza explicando en su escrito. “No lo iba a contar pero lloré subiendo las escaleras antes de sentarme ahí porque vi a mi madre sufriendo desde casa”, confiesa.

Para continuar subrayando lo siguiente: “Yo soy una mujer fuerte y con la espalda muy dura ya, pero ver a mi madre sufrir por algo de mi trabajo nunca lo había vivido en toda mi carrera”, lamenta.

“Una vez arriba bailé y canté CADA CANCIÓN para que mis compañeros (los candidatos) se sintieran NO JUZGADOS por nosotros sino APOYADOS. Sufrí, no lo niego ni me escondo. Pero también me aplaudieron y me dijeron cosas preciosas, ese mismo publico increíble. Somos intensas y eso es ser intensa”, recapacita.

Para acabar subrayando el talento de los participantes: “Me quedo con todo como una experiencia increíble. Gracias a los que confiaron en mi porque sabían que lo daría TODO, con empatía, pasión y entrega. TODOS fueron un orgullo, sufrí por el dolor que causaría en los que no pasaban. Felicidades a todos por demostrar el gran talente que tenemos en este maravilloso país”, zanja en su mensaje desde X.