Carolina Marín desveló lo que ocurrió y “no se vio” tras su lesión en los Juegos Olímpicos: “Vi el final de mi carrera”

Casi un mes después de su grave lesión en los Juegos Olímpicos de París, Carolina Marín acudió a El Hormiguero para hablar de cómo está siendo su proceso de recuperación.

“Quiero que mi cuerpo, mi mente y mi alma recuperen lo suficiente para ver si me atrevo a coger una raqueta de bádminton. Es mi gran ilusión pero no me quiero marcar tiempo porque con las dos lesiones anteriores fuimos con la prisa”, confesó sobre poner fecha a su alta.

Eso sí, por su cabeza hay “una ilusión” que también desveló: “En 2026 España va al campeonato de Europa y me haría ilusión que se hiciera en Huelva y poder jugar ahí”.

Sobre lo que ocurrió cuando se lesionó la rodilla en las semifinales, detalló cómo lo vivió: “Escuché el crujido de la rodilla, con la misma caída que me lesioné anteriormente. No me lo podía creer. Era como si alguien no quisiera que ganara esa medalla. Quise seguir aunque sabía que tenía los cruzados rotos, pero era imposible, tenía inestabilidad completa”.

En ese momento, Pablo Motos le pidió permiso para emitir las imágenes del momento y ella aceptó. Tras verlas, el público la ovacionó y ella transmitió su desconcierto: “No entiendo cómo seguí de pie, me veo y pienso que 'esa tía está loca'. En caliente me quise ir por mi propio pie”, argumentó.

Preguntada por lo que ocurrió tras marcharse del campo, ella explicó “lo que no se vio”: “Estaba esperándome el entrenador, me eché a sus pies porque no podía más. Me levantó como pudo, me llevó al vestuario donde estaba el resto del equipo, vino mi madre y yo estaba allí estaba hartándome de llorar. Le dije que no podía más, vi el final de mi carrera”.

Sin embargo, ahora ya no siente lo mismo: “Un deportista nunca quiere acabar la carrera por una lesión. Vi que había superado dos, la pérdida de mi papa y sentí que ya estaba bien de luchar. Pero ahora lo pienso en frío, reflexiono y pienso otras cosas”.

Preguntada por hasta dónde cree que hubiera llegado sin la lesión: “Yo no era la favorita en París, pero si hubiera jugado como estaba jugando en el partido que me lesioné creo que esa medalla de oro hubiera sido mía”. Aunque también agradeció haberlo ganado de otra manera: “El oro lo he conseguido gracias al cariño que todo el mundo me ha dado, ha sido abrumador. Ha sido increíble la empatía con la que sintió la gente ese dolor”.

Para acabar, anunció que “a final de año la gente podrá ver cómo me he preparado y lo bien que llegaba porque voy a sacar un documental en Movistar Plus+. Se podrá ver todo ese sufrimiento, trabajo, esfuerzo por el que pasa un deportista”, zanjó.