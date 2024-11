Tras 'Cómo cazar a un monstruo', Bambú y Carles Tamayo preparan un nuevo documental sobre la DANA

La crisis provocada por la peor DANA en lo que va de siglo será el objeto de una nueva producción surgida de la conjunción entre Bambú Producciones y el periodista y youtuber Carles Tamayo. Productora y artífice de Cómo cazar a un monstruo, estrenada en Prime Video y reconocida con el Premio Ondas al mejor documental, trabajarán juntos de nuevo en un documental que “narrará minuto a minuto la tragedia ocurrida en Valencia”.

“Este proyecto nace en respuesta a la gran cantidad de bulos, desinformación y confusión que ha rodeado el suceso”, recalcan desde la productora de formatos como El caso Asunta. Con él, buscan “ofrecer un análisis veraz y profundo de lo ocurrido algo que tanto Bambú como Tamayo llevan haciendo años con sus proyectos”. No hay por el momento noticias sobre la plataforma a la que destinarán el producto.

El equipo del proyecto, aún sin título, está trabajando en la recopilación de material audiovisual de personas anónimas. Grabaciones, mensajes y audios servirán al propósito del documental, que maneja referentes en esa línea como We Will Dance Again, narración del ataque de Hamas en el Festival Supernova en Israel del 7 de octubre de 2023.

Alianza para “crear documentales de alto impacto social”

“Esta producción representa un paso más en la alianza entre Bambú Producciones y Carles Tamayo para crear documentales de alto impacto social, y promete ofrecer una visión íntima y esclarecedora sobre uno de los eventos climáticos más devastadores que ha afectado recientemente a la comunidad valenciana”, culmina la nota.

Graduado por la ESCAC en dirección cinematográfica, Tamayo ha ido ganando notoriedad gracias a sus investigaciones sobre El Palmar de Troya, la presunta criptosecta IM Mastery Academy, y especialmente en torno al pederasta Lluís Gros Martín, condenado a 25 años de prisión, y que plasmó en el documental Cómo cazar a un monstruo.

Este fue el documental más reciente de Bambú Producciones, que ya cuenta con una amplia gama de títulos de este género. Entre los más reconocidos se encuentran 800 metros y El caso Alcàsser, en Netflix, y Lo que la verdad esconde: El caso Asunta, en Atresmedia, sobre el crimen que posteriormente dramatizaron en El caso Asunta.