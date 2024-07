'Cifras y letras' alcanza las 100 entregas consolidado en el access de La 2 y reivindicando “la cultura amable en TV”

Cifras y Letras alcanza su primera efemérides de esta nueva etapa en TVE. El concurso presentado por Aitor Albizua alcanza este jueves 11 de julio su programa número 100 en La 2.

La reformulación del formato clásico aprovecha así para celebrar una temporada en la que ha sabido hacerse un hueco en una franja tan competitiva como la del access prime time, creciendo de forma sostenida no solo en audiencias tradicionales sino también a través de redes sociales.

Sin ir más lejos, ha promediado un 3.6% de cuota de pantalla en junio, muy por encima de la media de la cadena en el mes, con 472.000 espectadores de media. Además, ha logrado cotas de alrededor del 4% de share en sus últimas ediciones antes del arranque de la Eurocopa 2024. Su registro histórico más alto se situó el pasado 6 de junio, con un share del 4,4%.

El formato producido por Atomis Media - Prime Time Media AIE es, además, uno de los contenidos de La 2 con mayor éxito en RTVE Play, donde acumula casi 470.500 visualizaciones de cerca de 88.000 visitantes únicos desde enero hasta junio. La audiencia se mantiene fiel también en la plataforma online, con una media diaria de 1.556 usuarios únicos.

Reivindicación de “la cultura amable en TV”

Desde la productora de esta revitalización de Cifras y letras, se muestra exultantes por “la excelente trayectoria de este formato tan querido por la audiencia, y agradecemos a TVE su apoyo y confianza”.

“A lo largo de estos meses, y ya con 100 programas emitidos, se constata el gran interés despertado por el regreso de Cifras y Letras, una oferta diferente de calidad que permite a la audiencia entretenerse, aprender e interactuar desde sus casas. Nuestro objetivo es seguir trabajando para que este formato continúe interesando a los espectadores del siglo XXI, y permita a todas las audiencias jugar en tiempo real con los dos concursantes y Aitor, Elena y David cada noche,” afirma Isabel Raventós, productora ejecutiva del concurso y directora general de Atomis Media.

Aitor Albizua ha sido parte crucial para impulsar al formato, y agradece la confianza depositada a la corporación: “Se demuestra no sólo en las audiencias que es uno de los programas más vistos de La 2 sino también en el cariz y el tono del apoyo de la gente que nos llega. Me enorgullece que las matemáticas y las palabras sean virales gracias a Cifras y Letras y me emociona que padres y madres me digan que chavales de entre 7 y 12 años hacen ejercicios de cálculo mental justo antes de irse a la cama”.

“Espero que estos 100 programas sólo sean el inicio de una etapa consolidada del formato”, añade el presentador, que reivindica “la cultura amable en la televisión”.

Para David Calle, “es un honor celebrar estos 100 programas”. “Trabajar en el concurso me ha brindado la oportunidad de hacer algo diferente en mi profesión y descubrir una faceta que me está reportando muy gratas satisfacciones. Estoy recibiendo muchísimo cariño del público y un apoyo sorprendente de chavales de entre 10 y 12 años que nos siguen a diario. A ello le añado, además, el privilegio de trabajar con un equipo extraordinario que me está aportando momentos únicos de emoción, compañerismo, risas, nervios y un grandísimo aprendizaje. No puedo más que decir que estoy encantado de formar parte de esta aventura maravillosa”.

“La gente piensa que los concursantes son los que vienen a ponerse a prueba y a aprender, pero lo que no saben es que nosotros aprendemos de ellos cada día. Bueno, y no solo de ellos, porque yo cada vez saco más exactos y creo que esto me va a convalidar la carrera de mates”, bromea Elena Herraiz. “De estos 100 programas, me quedo con los concursantes que han venido y con la gente que nos ve y nos comparte su ilusión y su entusiasmo por la calle”, añade.

102 concursantes, un bote de 111.000 euros y un récord de audiencia

A lo largo de estas 100 entregas, por Cifras y Letras han pasado 102 concursantes. Algunos han destacado tanto como Fer Castro, quien tras meterse al público en el bolsillo se vio obligado a causar baja por motivos médicos y regresó semanas después; o Álvaro Gamboa, estudiante de Matemáticas que se convirtió en el participante más joven del formato, con tan solo 19 años.

Tras el paso de ambos, el pasado 21 de mayo Miguel Borrego hacía historia al llevarse el primer bote del concurso, de 111.000 euros, y marcar un récord histórico de audiencia con casi un millón de espectadores únicos, 514.000 espectadores de audiencia media y el 4,3% de cuota.