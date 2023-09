Una concursante de 'El Conquistador' ataca tras su abandono forzoso a Joana Pastrana: “Eres una sinvergüenza”

Perla, concursante de El Conquistador, se ha despachado a gusto contra su capitana, la exboxeadora Joana Pastrana, tras lo ocurrido en la primera entrega del reality aventurero de TVE. El programa comenzó con una prueba en la que los integrantes de cada equipo tenían que saltar desde lo alto de un acantilado, nadar hasta una barca, remar hasta el lugar donde estaba su capitán, recogerlo, volver a la orilla y escalar hasta la zona desde donde habían saltado al principio.

Un reto durísimo que a Perla se le torció desde el primer instante, pues saltó mal desde el acantilado y sufrió una dolorosa lesión en el pecho fruto de la fuerte caída. A partir de ese momento, la concursante a duras penas pudo seguir con la prueba. De hecho, tuvo serias dificultades para respirar durante el transcurso de la misma, tal y como dijo a sus compañeras de equipo en los momentos de mayor tensión.

Perla fue atendida por los servicios médicos del programa, que la llevaron al hospital. Ahí le dieron la mala noticia: la lesión era lo suficientemente grave como para recomendar que Perla abandonara la aventura de El Conquistador. Algo que la concursante terminó haciendo con toda la pena del mundo.

“Si te veo la cara te digo que eres una sinverguenza”

Ahora, fuera de concurso, Perla ha hecho balance de la experiencia y ha ajustado cuentas con algunas personas. “Estoy jodida por la situación y por el hecho de haber estado siete horas. Me duelen casi más las siete horas que lo que llevo encima”, ha dicho la malagueña en una entrevista para las redes sociales del programa.

Una entrevista en la que, como decíamos al principio, no deja en buen lugar a Joana Pastrana: “La Pastrana esta, que no tiene ni puta idea porque, mira Pastrana, perdona, pero te lo voy a decir así de claro: estaba lesionada, tú no eres nadie para darme a mí un remo, que no podía ni moverme”.

Cabe aclarar, que en las imágenes del programa se ve cómo al principio Perla cede el remo a Pastrana y cómo instantes después, la capitana pregunta quién va a escalar en la parte final. En ese momento, otra integrante del equipo se presta voluntaria, por lo que Pastrana coge su remo y se lo da a Perla. Probablemente, sin saber que la malagueña estaba lesionada, pues en el momento del impacto, la boxeada estaba a una distancia considerable.

En cualquier caso, Perla le cogió ese momento la matrícula y ahora ha cargado con dureza contra ella: Mira, porque no te estaba viendo la cara y estabas delante mía, si te llego a ver la cara te digo que eres una sinvergüenza. Y menos mal que no me quedó, porque si no tú y yo la hubiéramos tenido pero gorda. El remo te lo podía haber tirado a la cabeza, pero no lo hice“.

A todo esto, Perla dice que su favorita para la victoria era ella misma -“yo era la Perla del Caribe, venía a conquistar el Caribe”-, pero que ya que no va a ganar, al menos que lo hagan “Magda o Mar, porque son maravillosas”. Por desgracia para ella, ambas también han abandonado la aventura, así que solo le queda un deseo por ver cumplido: que no gane nadie de su equipo: “De las de mi equipo verde que yo quiera que gane, pues no. Prefiero que pierdan todas. A vuestra casa”, asegura Perla en otra de sus 'perlas', nunca mejor dicho.