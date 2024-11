'Conspiranoicos' recogió la salida de ING del 'Horizonte' de Iker Jiménez y señaló a Carmen Porter por reavivar otro bulo

Dana: Epidemia de mentiras fue el título de la séptima entrega de Conspiranoicos en laSexta, en la que Jokin Castellón y su nómina de colaboradores volvieron a abundar en los bulos y mentiras difundidas por medios y redes sociales sobre la crisis climática que ha afectado a la Península y que ha sido especialmente cruenta en la Comunidad Valenciana. Una semana más, el programa aludió de forma casi inevitable al programa que tienen frente a ellos, Horizonte de Iker Jiménez.

El formato de Newtral acabó abordando las consecuencias que ha tenido para Iker Jiménez, como presentador y productor, el dar espacio en sus programas a agitadores y en transmitir desinformación. Tras la retirada de la publicidad de ING en la franja de Horizonte y Cuarto Milenio, Castellón hablaba de los efectos de toda índole, también económicos, aparejados a la difusión de bulos.

Después de que Antonio Maestre pusiera un ejemplo como el de Javier Negre, hablando de los patrocinios de empresas para difundir deterrminadas informaciones favorables a unos intereses, el periodista de la Cadena SER Miguel Ángel Campos mencionó el caso de Horizonte. “Habrá personas que estarán de acuerdo con que esas empresas favorezcan ese tipo de proyecto de bulos, y otras personas se darán cuenta y dejen de comprar”, decía. “Avergoncémosles. Algunos se retirarán, como ha hecho ING”, agregó sobre lo ocurro con la institución financiera.

Por su lado, el filósofo David Vico habló acerca delde los “sesgos cognítivos”, clave en la difusión de conspiraciones, ante la necesidad de buscar “patrones”: “Esto nos salvó la vida en la selva: buscábamos patrones que nos permitían saber qué iba a pasar. Esto lo seguimos teniendo miles de años después”, comentaba, poniendo el ejemplo de los terremotos acaecidos en México en el mismo día, el 19 de septiembre, de tres años diferentes, 1987, 2007 y 2008. Esa casualidad sirvió para reafirmar a “levantadores de bulos” en su pretensión por predecir una dirección “cósmica” sobre los acontecimientos.

Maestre señaló a Carmen Porter por un bulo sobre él

Al hilo de los sesgos, Maestre habló del sesgo de confirmación y de cómo en determinadas circunstancias “hay cosas en las que se quiere creer y son más fáciles de creer”. “Existen burbujas de las que la gente no sale y solo reciben información que les confirman sus sesgos”.

Como ejemplo, mencionó el perfil de Twitter de Miguel Lacambra, creado por un ingeniero asturiano durante la pandemia para dar estadísticas. El periodista recordó el bulo propagado por la extrema derecha de que él fue en realidad el gestor de dicha cuenta de redes sociales. “Da igual la verdad, da igual lo que ocurrió, quién fue, que la persona que creó el perfil tenga nombres y apellidos, que sea un ingeniero asturiano que dio la cara y salió. No importa, porque quienes se mueven en un entorno determinado se piensan que soy yo, les caigo mal, da igual la verdad, o tampoco les ha llegado la verdad”.

Ahí salió el nombre de Carmen Porter, como parte de esa argumentación. La copresentadora de Horizonte y esposa de Iker Jiménez, contó el tertuliano, le “contestó con ese bulo” por redes sociales en el contexto de una intercambio de mensajes en redes sociales. En un tuit, la periodista escribió, aludiendo al documentalista: “Vergüenza me dan otras cosas. No he visto a Lacambra por Valencia”.

“No tengo interés en intentar desmentir a quien sé que solo va a creer lo que le confirma en sus intereses”, concluyó Maestre, durante una emisión en la que se habló de los bulos difundidos por otros colaboradores de Horizonte, como Pedro Baños y Beatriz Talegón, asi como por otros conocidos comunicadores como Albert Castillón, quien fuera durante años copresentador de Espejo Público en Antena 3 y ahora enfoca sus esfuerzos como agitador en un canal de YouTube.