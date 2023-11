COSMO sigue mostrando su lucha contra la violencia de género con el estreno de 'Los chicos' y programación especial

Este sábado 25 de noviembre se celebra en todo el mundo el Día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer. Y la cadena COSMO continúa su compromiso con esta causa, del que ya hablamos, con el estreno a las 22:00 horas de Los chicos, su nueva producción contra la violencia de género.

La actriz Catalina Sopelana (El inmortal, Modelo 77) y el actor Gabriel Sánchez (Maricón perdido) protagonizan esta ficción que pretende denunciar una forma de violencia machista sorprendentemente normalizada: la prostitución.

Los chicos cuenta cómo un grupo de jóvenes de entre 18 y 20 años se reúne en una casa para celebrar el cumpleaños de Javi (Gabriel Sánchez), un chico tímido e introvertido. Para celebrar la mayoría de edad de Jabato, sus amigos deciden contratar los servicios de Sara (Catalina Sopelana), una joven prostituta que irrumpe inesperadamente en la fiesta. Aunque inicialmente se muestra nervioso, Javi acepta el regalo de buen grado. Es su primera vez, pero sabe lo que tiene que hacer con ella porque lo ha visto en muchos vídeos. Y sus amigos también.

Los chicos refleja una realidad preocupante: en España uno de cada diez jóvenes ha pagado por mantener relaciones sexuales. Según el Informe Juventud en España 2020 del INJUVE, el 10,6% de los jóvenes de entre 15 y 29 años reconoció haber consumido prostitución alguna vez. Detrás de estos datos hay personas y un grave problema de cosificación de las mujeres, acceso a la pornografía en edades muy tempranas y erotización de la violencia sexual.

El corto es una producción de COSMO junto a La Costa, y está escrito y dirigido por Jaime Dezcallar. El canal ha trabajado anteriormente con la productora en 17 minutos con Nora (2021), cortometraje sobre los derechos de las personas LGTBIQ+ preseleccionado en la pasada edición de los Premios Goya y ganador de más de una treintena de galardones, y Flechas (2022), último corto del canal contra la violencia de género que ya ha conquistado siete premios. Pablo Riguero (Culpa mía), Enzo Oliver (Ser o no ser), Miguel Fernández (Mía es la venganza), Nicolás de Freitas y Enrico Barbaro Jr completan el reparto de Los chicos.

La película se podrá ver en televisión a las 22:00 horas, y estará disponible bajo demanda en COSMO ON y en la web y las redes sociales del canal.

Programación especial contra la violencia de género

Además, COSMO dedica la programación de toda la jornada al Día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer. Para ello, programa una triple sesión de cine de tarde:

The Glorias (15:45 h.), biopic sobre la activista y periodista Gloria Steinem, quien se convirtió en la principal portavoz del movimiento feminista en los años 60 y 70. Figuras ocultas (18:15 h.), narra la historia nunca contada de tres brillantes mujeres científicas afroamericanas que trabajaron en la NASA a comienzos de los años 60. Y Manual de la buena esposa (20:15 h.), sobre qué pasaría si la buena esposa se convirtiese en una mujer libre.

Ya por la noche, tras el estreno de Los chicos a las 22:00 horas, COSMO continúa con el evento '5 cortos para el 25N', una emisión especial sin cortes de una selección de cortometrajes del canal contra la violencia machista: Flechas (2022), De menos (2021), Lo de aquella noche (2020) y A quien dices amar (2019).

Tras el evento especial, la cadena también ofrece la ficción I am (23:10 h.), con tres episodios de la serie antológica donde se retratan diferentes tipos de violencia contra la mujer: I am Nicola (101), I am Kirsty (102) y I am Danielle (202). Esta ficción británica, galardonada con dos premios Bafta, narra en cada uno de sus episodios la historia de una mujer enfrentada a una situación límite en su vida.