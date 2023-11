Las 12 series de la semana contactan con 'El otro lado', viajan con 'Doctor Who' y libran 'el Juego de Tronos kazajo'

El mes de noviembre se acerca a su fin y las plataformas ultiman sus grandes lanzamientos de series antes de poner la decoración navideña. En la penúltima semana del penúltimo mes, nos encontramos con doce estrenos, entre debuts y regresos, ficción y documental.

El fantástico es la tónica de lo más destacado de la remesa del lunes 20 al domingo 26: Movistar Plus+ nos invita a pasar a El otro lado (jueves 23), la nueva ficción de poso sobrenatural con la que Berto Romero, convenientemente acompañado por Andreu Buenafuente, se aparece de nuevo en la plataforma. Eva Ugarte, compañera del cómico en Mira lo que has hecho, su anterior aventura ante las cámaras, también hace acto de presencia en esta producción, una de las dos de capital español de esta semana. La otra es la docuserie Las vidas de Félix de HBO Max.

Otra reaparición sonada es la de Doctor Who. El icónico personaje de la BBC viaja a nivel global a través de Disney+ (viernes 24), que estrena una tanda especial de capítulos para celebrar el 60 aniversario de la serie. Tres entregas con el gran reclamo de la vuelta de David Tennant, que dio vida al décimo doctor y ahora regresa de súbito como el decimocuarto, antes de que Ncuti Gatwa tome el control de la TARDIS en la temporada 15. Y si hablamos de reencuentros, también podemos señalar dentro del mismo servicio de streaming el remontaje de Australia (domingo 26). Baz Luhrmann reorganiza el metraje original de la película romántica protagonizada por Nicole Kidman y Hugh Jackman, ahora en forma de miniserie expandida.

A todos estos podemos añadir otra curiosidad que llega directamente desde Kazajistán: XTRM, canal especializado en acción del grupo AMC Networks, estrena La espada de diamante (Diamond Sword), la primera producción del país euroasiático emitida en España, y que ha sido denominada por la BBC como “el Juego de Tronos kazajo”.

'The Newsreader' T2 (20 de noviembre, COSMO)

Así es la serie: Un año después de los acontecimientos narrados en la primera temporada, disponible bajo demanda en COSMO ON, Helen y Dale se han convertido en la pareja de oro de las noticias de Australia. Para el mundo, representan una brillante imagen de éxito y romance, pero la realidad es mucho más complicada. A lo largo de 1987, el equipo de Noticias Seis cubrirá apasionantes eventos informativos como la crisis mundial de la bolsa, la preparación para el Bicentenario de Australia, la visita de Carlos de Inglaterra y Diana de Gales o la gran epidemia de la heroína.

'Furia' T2 (21 de noviembre, Filmin)

Así es la serie: Esta segunda temporada de Furia se sitúa dos años después de la primera. Los agentes de policía, Ragna y Asgeir, continúan luchando contra las fuerzas extremistas que amenazan con la destrucción de Europa. Cuando una misión secreta sale mal, ambos se ven acorralados en una carrera a contrarreloj para detener el ataque de una célula terrorista de la ultraderecha.

'Dreamland' (21 de noviembre, SkyShowtime)

Así es la serie: Ambientada en un pueblo costero británico (Margate), se trata de una comedia oscura que explora las relaciones entre mujeres de distintas generaciones. La hermana mayor, Trish (Agyeman) está embarazada por tercera vez, y sus dos hermanas, Clare (Gabby Best) y Leila (Aimee-Ffion Edwards), le prestan todo su apoyo junto a su madre (Frances Barber) y su abuela (Sheila Reid). Pero cuando su otra hermana, Mel (Allen), reaparece de repente, toda la familia corre el peligro de desestabilizarse.

'El otro lado' (23 de noviembre, Movistar Plus+)

Así es la serie: Nacho Nieto, periodista especializado en lo paranormal, pasa por su peor momento profesional y personal. Tras un intento fallido de suicidio, vuelve a la vida acompañado por el fantasma de su mentor, el doctor Estrada, mítico comunicador del misterio, fallecido hace más de 20 años. En ese momento se cruza en su vida un virulento caso poltergeist en un piso del extrarradio de Barcelona, en la calle Cardenal Cardona, quizás el caso paranormal más importante de los últimos años. Nacho acude al piso de los fenómenos, donde viven Eva y Rubén, acompañado por el espíritu de su mentor, y ayudado por Juana, su mano derecha en su antiguo programa de radio. Mientras Nacho desenreda el misterio de esa casa se enfrentará a un oscuro secreto de su pasado. Un secreto que le relaciona directamente con Gorka Romero, quien fue su compañero de investigaciones, y que ahora es el referente del periodismo del misterio en España.

Nuestra crítica, por Pero Zárate: Berto Romero pasa a 'El otro lado' con un equilibrio modélico entre comedia, terror y crítica a los medios de comunicación

'Puños de hielo' (23 de noviembre, Sundance TV)

Así es la serie: Esta producción finlandesa sigue los pasos de Maria Pudas (Saara Kotkaniemi), una excampeona mundial de boxeo que además es la inspectora local, mientras resuelve crímenes en los fascinantes paisajes nórdicos junto a su compañero Samu (Karim Rapatti). La serie estará disponible bajo demanda al completo en AMC SELEKT en todos los operadores, desde el día del estreno. María se ve obligada a subirse otra vez al ring para conseguir dinero y pagar las deudas de su padre. La boxeadora utiliza el humor para sobrellevar su duro y estresante trabajo investigando crímenes, mientras lo compagina con su vuelta al boxeo y sus problemas familiares.

'Candy Cruz' (23 de noviembre, HBO Max)

Así es la serie: Candy Cruz, que tiene un don natural para la cocina, vivirá experiencias inolvidables en su vida al participar en un concurso de televisión que le dará fama.

'Las vidas de Félix' (24 de noviembre, HBO Max)

Así es la docuserie: En esta serie documental escrita y dirigida por Fèlix Colomer, su propio creador reconstruye a lo largo de sus siete capítulos las diferentes etapas de su vida y los aprendizajes que de ellas se derivan. El arbitraje de fútbol, el ajedrez, la música trap, el sexo para adultos, el activismo político… Todas estas vidas conforman un mosaico original, apasionante y atrevido que le sirve al autor para reflexionar en primera persona y cámara al hombro sobre qué vidas valdría la pena que su hijo pequeño, Riu, viviera por sí mismo.

'Una familia normal' (24 de noviembre, Netflix)

Así es la serie: El mundo de una familia aparentemente perfecta se desmorona cuando un asesinato revela que están dispuestos a hacer lo que sea para protegerse los unos a los otros.

'La espada de diamante' (24 de noviembre, Xtrm)

Así es la serie: Este drama épico-histórico ambientado en el siglo XV narra la historia de los descendientes de Genghis Khan y la formación del estado kazajo. Durante cientos de años, los vástagos del poderoso emperador de los mongoles han creado estados en las grandes extensiones de Eurasia. En este contexto el legendario Abu'l-Khayr Shaybani usurpa el poder en la Horda Blanca. Como consecuencia, dos sultanes herederos legítimos del trono hacen un llamamiento urgente a algunas tribus nómadas para que abandonen al cruel tirano. Con la esperanza de una vida mejor y libertad, los nómadas deciden seguir a los sultanes y pronto se enfrentarán a encarnizadas batallas para alzarse con la victoria.

'Doctor Who' T14 (25 noviembre, Disney+)

Así es la serie: El gran icono de la ficción británica celebra sus 60 años con una temporada especial de tres capítulos (The Star Beast el 25 de noviembre, Wild Blue Yonder el 2 de diciembre, y The Giggle el 9 de diciembre) protagonizada por David Tennant, antes de iniciar su temporada 15 con Ncuti Gatwa como primera Doctor Who negro.

'Australia: Faraway Downs' (26 de noviembre, Disney+)

Así es la serie: Versión extendida y reimaginada del largometraje Australia que dirigió Baz Luhrmann en 2008 y que ahora se remonta en seis episodios. Protagonizada por Nicole Kidman y Hugh Jackman, se centra en la aristócrata inglesa Lady Sarah Ashley (Kidman), que viaja al otro lado del mundo para enfrentarse a su caprichoso marido y vender un activo fuera de lo común: Faraway Downs, un rancho ganadero de un millón de acres en el interior de Australia. Tras la muerte de su marido, King Carney (Bryan Brown), un despiadado terrateniente ganadero australiano, conspira para apoderarse de sus tierras y ella, a regañadientes, une sus fuerzas a las de un tosco vaquero (Jackman) para proteger su rancho. Este arrollador romance de aventuras está narrado a través de los ojos del joven Nullah (Brandon Walters), un niño indígena australiano atrapado en la draconiana política racial del gobierno, que ahora se conoce con el nombre de “Generaciones Robadas”.

'Mismatch' (26 de noviembre, COSMO)

Así es la serie: Ambientada en la ciudad Estrasburgo, Mismatch está protagonizada por dos mujeres completamente opuestas que deberán trabajar juntas: la detective Vanessa Tancelin (Constance Gay) y la jueza Justine Rameau (Claire Borotra). Frente a un mismo crimen, Vanessa y Justine demuestran tener dos visiones muy distintas: una quiere encontrar a los culpables, la otra, que sean condenados. Estas dos mujeres solo tienen una cosa en común: su padre. Galardonada con el Premio Pirenaico a la Excelencia en el Festival de ficción televisiva de Luchon, la primera temporada de esta producción de France 3 fue un rotundo éxito y está ya renovada por una segunda tanda.