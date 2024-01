El creador de 'Los Soprano' critica la manera actual de hacer TV: “Es un funeral, algo se está muriendo”

Los Soprano está de aniversario. El pasado 10 de enero se cumplieron 25 años del estreno de la mítica serie de HBO, y su creador, David Chase, ha celebrado esta efemérides concediendo una entrevista a The Times. Aunque a juzgar por sus palabras, quizá 'celebrar' no sea el término adecuado. Básicamente, porque Chase ha aprovechado su charla con el medio británico para declarar la 'muerte' de la Edad de Oro de las series de televisión del Siglo XXI. Esa que, a grandes rasgos, él mismo inició a finales del siglo XX con la gran obra de su carrera.

Durante su conversación con The Times, recogida a su vez por The Hollywood Reporter, el showrunner echa la culpa a los directivos de las plataformas de streaming, a los que acusa de hacer que la televisión sea cada vez menos sofisticada. Por eso cree que el 25 aniversario de Los Soprano no debe ser visto como una celebración, sino como el “funeral” de un tiempo glorioso para la ficción televisiva. Uno que, a su juicio, ya no va a volver.

El guionista lamenta que las plataformas tengan o vayan a tener anuncios, como si fueran una cadena tradicional, aunque sus mayores críticas van hacia la calidad de los contenidos. “Nos va más la multitarea. Parece que estamos confusos y el público no puede mantener la atención, así que no podemos hacer nada que tenga demasiado sentido, que nos llame la atención y que requiera que el público se concentre”.

“Estamos volviendo a donde estábamos”, dice Chase en alusión a la época anterior a Los Soprano. “Por aquel entonces, las cadenas estaban en un pozo artístico. Un pozo de mierda. El proceso era repulsivo. En las reuniones, esta gente siempre pedía que se eliminara lo único que hacía que valiera la pena hacer un episodio. Debería haberlo dejado”, comenta al respecto.

“Es un funeral, algo se está muriendo”

Además, dice que recientemente intentó sacar adelante un proyecto sobre una escort de alto standing, pero que le dijeron que le “bajara el tono”. De ahí que crea que la televisión está retrocediendo hasta los años previos a Los Soprano, antes de que él cambiara la forma de hacer series de televisión con su historia sobre un mafioso que sufría ataques de ansiedad. “Hice que se arrepintieran de todas sus décadas de estupidez y codicia”, presume ahora Chase, que cree que la época posterior a Los Soprano fue “un parpadeo de 25 años”. Uno que ahora ha llegado a su fin, defiende.

“Para que quede claro, no hablo sólo de Los Soprano, sino de mucha otra gente de enorme talento que hay por ahí y por la que cada vez me siento peor”, añade el guionista. Preguntado por Succession, también de HBO, como ejemplo de serie sofisticada, Chase responde que la multipremiada ficción de Jesse Armstrong fue aprobada hace ya varios años (se estrenó en junio de 2018), por lo que evitó la deriva actual del medio que critica Chase. “Entonces, es un funeral. Algo se está muriendo”, concluye el 'padre' de Tony Soprano.