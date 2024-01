Antonio Resines: “A los actores les encanta hacer cosas de prestigio, y nadie reconoce que es un coñazo”

“Pueden pensar que soy yo, que es un docu-reality sobre mi vida de verdad, pero cuando lo veáis comprobaréis que es imposible que haya alguien tan absurdo”. Antonio Resines reconoce que hay cierto riesgo con la nueva serie que protagoniza, Serrines, madera de actor, que se estrena este viernes 12 de enero en Amazon Prime Video y por estar producida por Mediaset también ofrecerá en abierto sus dos primeros capítulos en FDF a modo de promoción.

El motivo es que esta nueva comedia trata, según su sinopsis oficial, de “un intérprete veterano con maneras toscas y discurso de 'cuñao' que ha gozado de gloria en su carrera gracias a que protagonizó la popular serie 'Los Tocino', lo que le valió el éxito, la fama y el dinero, pero no su principal aspiración: ganarse el respaldo de la crítica y el prestigio tanto de la industria del entretenimiento como de sus compañeros de profesión”. Pero como explicaron en su presentación, Serrines no es Resines: “Mucha gente va a pensar que hablamos de mí de verdad, pero no es así”.

Hablando sobre esta ficción (que no docu-reality), completamente inventada por los guionistas (aunque “cogiendo elementos de la vida real y de la profesión”, como nos dice el actor), que juega con ese límite de la realidad y la metaficción; esta charla con Resines también permite saber si se ha sentido como Serrines alguna vez en su carrera, por qué tiene predilección por la comedia, y hasta sus colaboraciones en La Resistencia con David Broncano y el recuerdo de su etapa como presidente de la Academia de cine.

¿Quién y cómo te propusieron el proyecto de 'Serrines, madera de actor'? ¿Te lo pensaste mucho?

Me lo 'vendieron' dos guionistas. Me contaron una historia que se llamaba Lo malo de ser Resines, y era esto pero más burro todavía. Era de un salvaje que no tenía ningún filtro, y fue evolucionando. Siempre tuvimos mucha facilidad para venderlo a las televisiones, de hecho se compró en alguna televisión más y no se hizo por circunstancias. Entró otra gente nueva, le dimos una vuelta a la historia, y ahí fue cuando cambiamos el nombre. Era más fácil si me distanciaba aunque fuese un pelín, si [el personaje] no era yo. Es una tontería, solamente cambiar el apellido, que con Serrines ya te estás riendo de ti mismo y todo el mundo puede pensar de qué va la historia.

El proyecto era muy bueno: era un actor que hacía unas barbaridades, que lo leías y te partías de risa. La idea era crear una historia que, cogiendo elementos de la vida real y de la profesión, lo distorsionásemos de tal forma que se pudiese pensar que hay gente así de absurda.

¿Has aportado algo al guion o a la historia?

No, muy poco. El nombre, que era fácil, y poco más. Y bueno, que mi mujer no vio Los Serrano en su momento y se cachondeaba de mí llamándola Los Tocino. Lo hemos puesto como una broma, pero lo demás se lo han inventado los guionistas.

¿Durante el rodaje hubo momento para la improvisación? ¿Cómo lo planteasteis con el director?

No, no. Estaba todo escrito en el guion. El único problema que he tenido yo con esta serie es que no he estudiado más en mi vida, porque como me estaban haciendo el docu-reality a mí tenía que salir todo el rato. Hemos hecho alguna corrección sin importancia, no llegaba ni al 1%.

¿Te preocupa que haya confusión entre Resines y Serrines?

No me preocupa mucho. Pueden pensar que soy yo, que es un docu-reality sobre mi vida de verdad, pero cuando lo veáis comprobaréis que es imposible que haya alguien tan absurdo.

¿Qué es lo que menos le gusta a Resines de Serrines? ¿Por qué nos vamos a reír de él?

Porque es el típico tío que no tiene ningún filtro de nada, dice todo lo que se le pasa por la cabeza. En la serie es buen actor, aunque se cachondean de él los críticos y periodistas, y mucha gente va a pensar que hablamos de mí de verdad, pero no es así. Hay una línea estrecha, pero no se puede ser como este tío. A lo largo de la serie, Serrines evoluciona y se redime. Se enamora del personaje de Marta Flich y va mejorando con el tiempo.

¿Va a haber una redención?

Sí. Hasta el más burro del mundo puede. Lo bonito sería que te contase que gracias al amor te puedes redimir. No es tanto eso como que le hacen ver que no se puede ser así.

Hablando contigo hace años, comentabas que no te apetecía tanto hacer personajes como el que interpretaste en 'Celda 211' porque te los llevabas a casa y estabas todo el día sufriendo. ¿Sigue siendo así?

Sí. Exageraba un poco, pero a mí me gusta más hacer comedia. En género thriller tienes que estar en relación con lo que le pasa al personaje y he hecho algunos siniestros. Y no tengo tendencia a ser siniestro... Yo prefiero esto.

¿En tu carrera no has elegido proyectos buscando reconocimiento?

Este es el cachondeo [en la serie]. A todos los actores, los que se toman muy en serio a sí mismos, les encanta hacer este tipo de cosas y nadie reconoce públicamente que es un coñazo. Pero por otro lado, a todo el mundo nos gusta hacer cosas que tengan más trascendencia y prestigio. Este es un oficio que lo hacemos para divertirnos y de vez en cuando salen cosas que están muy bien, pero eso cuesta tiempo, dinero y concentración.

¿Te tomaste en serio una etapa, y has dejado de hacerlo?

No, no. Yo empecé haciendo comedia y siempre me ha gustado mucho. Lo que pasa es que de vez en cuando te ofrecen cosas que crees que no puedes hacer, que todo lo hemos pensado en un momento dado, y cuando hice proyectos que salieron bien, todo parecía estupendo. Si me dan a elegir, yo prefiero hacer comedia. Me plantea menos problemas.

¿Cómo ves la evolución de la comedia? ¿Es 'Serrines, madera de actor' una comedia políticamente incorrecta?

Absolutamente, no te lo puedes ni imaginar. Se van a cagar en nosotros. Al principio era mucho más burra y nos metíamos en líos, pero la hemos dulcificado. Tuvimos que suavizarla un poquito porque aunque era muy graciosa, jugábamos en zonas peligrosas.

¿Estáis preparados para que pueda sentarle mal a la gente? ¿Cómo se lleva eso cuando pasa?

Es imposible [que siente mal]. Alguno que se la coja con papel de fumar igual le molesta, pero no creo. Es claramente una comedia. Lo importante es que si te ríes de ti mismo, si te pones a ti como un absoluto desastre, la gente no se puede mosquear.

¿Qué otros proyectos tienes ahora mismo?

He terminado un papel pequeñito con Santiago Segura en Padre no hay más que uno... ¿diecinueve? Y tengo la siguiente de Calparsoro, AP6, que es un thriller.

En televisión te vemos colaborando en 'La Resistencia'. ¿Cómo te sientes con esa faceta? ¿Por qué has querido explorarla a estas alturas de tu carrera?

Cuando Broncano no era nadie, aunque sigue siendo un mindundi, yo era presidente de la Academia de Cine y vino a entrevistarme. Hablo de 2016. Se puso a preguntarme, yo le empecé a vacilar, y él me siguió vacilando. Esa entrevista es un descojone. Me preguntó lo típico de las subvenciones y le dije que todo el edificio era mío y que cobrábamos todos un millón de euros al mes. El tío me empezó a seguir y seguir, y yo también a él.

Cuando empezó La Resistencia me invitó, me iban llamando para hacer papelitos de cosas absurdas que se les ocurrían. Paramos la colaboración un tiempo porque hubo un rollo con Telefónica, pero me volvieron a llamar y ahora voy a hacer lo que me sale de los cojones. A mí me hace mucha gracia y yo le hago gracia a él, así que nos reímos y nos lo pasamos de puta madre. Te juro que no preparamos nada, pero el tío es muy bueno. Es rapidísimo y se le ocurre cada cosa... Nos ponemos a hablar y podemos hacer un programa de 15 ó 20 minutos tranquilamente.

¿Te gustaría seguir más por ese camino en programas de entretenimiento?

Podría ir todos los meses y todas las semanas, pero ese no es mi oficio. Sigo teniendo ganas de hacer series y películas, sobre todo pelis. En esta serie me lo he pasado muy bien, excepto en lo de estudiar.

¿Con qué te quedas de tu etapa en la Academia de Cine?

Con que pusimos muchas cosas en marcha, que algunas salieron bien y continuaron, y otras no. Y creo, sinceramente, que es una estructura que no es operativa, es muy poco práctica. Para ser prácticos y operativos, y fomentar el cine español, tendría que haberse montado de una forma distinta.

¿Te quitó muchas horas de sueño?

No te lo puedes ni imaginar. El problema es que lo de juntar churras con merinas no... O sea, no pueden estar todos los oficios representados. No tiene nada que ver una cosa con otra. Es muy poco práctico, pero fue una etapa magnífica.