'El Hormiguero' recibirá a Alfonso Guerra tras la investidura de Pedro Sánchez y las críticas de Pablo Motos a la amnistía

Alfonso Guerra visitará la próxima semana El Hormiguero. El histórico dirigente socialista acudirá al programa de Pablo Motos el miércoles 22 de noviembre, tal como ha anunciado el presentador de Antena 3.

El que fuera número dos de Felipe González lleva varios meses promocionando su nuevo libro, La rosa y las espinas, en el que repasa su trayectoria personal y política. Por tanto, este apunta a ser el motivo principal de su visita. Sin embargo, los tiempos han querido que la misma se produzca una semana después de la investidura de Pedro Sánchez, al que Guerra ha criticado públicamente en diferentes ocasiones, tanto por sus cambios de opinión como por la Ley de Amnistía.

“Uno defiende lo que defiende su organización, su secretario general y su presidente. Y lo sigue defendiendo durante un tiempo, pero es que, mientras, el otro ha cambiado. Entonces, yo debe tener pilas Duracell, porque sigo defendiendo, defendiendo y defendiendo, pero de repente me encuentro que el otro está defendiendo una cosa no diferente, sino contraria. Me ha pasado con muchas cosas”, dijo en un acto en septiembre recogido por elDiario.es.

“'Con Podemos ni hablar, no podría dormir'. Oye, yo estoy de acuerdo. Pero al poco tiempo me quedé sin escalera y colgando de la brocha porque ahora resulta que con Podemos sí. 'Esto es una rebelión', decía el presidente del Gobierno. Pero al poco tiempo ya no era rebelión. 'No va a haber indulto'. Pero... A mí siempre me cogía defendiendo lo que defendía la organización. Yo no he sido desleal, yo no he sido disidente, más bien ha sido disidente el otro, que va cambiando”, añadió entonces Guerra. Además, calificó la amnistía como “la condena de la Transición” en una entrevista en COPE.

La próxima semana, y con la investidura aún reciente, Guerra irá a divertirse a El Hormiguero, programa que también ha mantenido una línea dura contra Pedro Sánchez y el acuerdo entre PSOE y Junts. “Nunca había sentido vergüenza de ser español. Nunca me había pasado. Y probablemente, si viajo fuera y me preguntan que de dónde soy, diré que europeo”, afirmó, de hecho, Pablo Motos hace un par de semanas tras conocerse el pacto entre socialistas e independentistas.

La visita del miércoles no será la primera de Alfonso Guerra al programa de Antena 3, pues ya estuvo como invitado hace 10 años, en mayo de 2013. Por aquel entonces estaba en plena promoción de otro libro, Una página difícil de arrancar. Memorias de un socialista sin fisuras, y repartió críticas a Rajoy, Aznar, Bono, Garzón, Solchaga, Solana, Serra, Almunia, Chávez y Felipe González. Ahora, a priori, el protagonista de su conversación con Pablo Motos apunta a ser Pedro Sánchez.