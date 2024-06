Encuentran un cadáver durante la búsqueda del presentador Michael Mosley en Grecia

Los equipos de rescate que buscaban al presentador británico Michael Mosley, desaparecido el miércoles en la isla griega de Symi, han encontrado un cadáver en la mañana de este domingo 9 de junio.

Según la BBC, cadena para la que trabajaba, no ha trascendido la identidad del fallecido, por lo que todavía no se puede confirmar que se trate del showman. No obstante, las autoridades griegas creen que se trata del desaparecido, señala ITV News.

Mosley es muy conocido en Reino Unido. Nacido en la India, este médico de 67 años ha promovido algunos tipos de dieta de adelgazamiento que le han dado fama internacional, como el ayuno intermitente y la dieta 5:2. Sus apariciones en televisión han sido constantes.

Desapareció el miércoles 5 de junio en esta pequeña isla griega situada frente a la costa turca. Estaba con su mujer en la playa cuando se alejó para dar un paseo. Fue ella quien alertó a las autoridades.

El cuerpo encontrado este domingo fue avistado desde una embarcación en la que viajaban el alcalde de la isla y varios reporteros. Estaba a escasos 30 metros, cerca de la playa. “Enfocamos con las cámaras y vimos que era él”, ha contado el regidor local.

Según la agencia AP, se cree que esta persona cayó por una ladera empinada y chocó con una cerca. Se le encontró boca abajo, con varias piedras sobre su cuerpo.