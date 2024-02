Eurovisión 2024 ya tiene a su pareja de presentadoras: una estrella de Hollywood y una que repite por tercera vez

Eurovisión 2024 ya tiene a su pareja de presentadoras este mes de mayo en Mälmo. La estrella de Hollywood Malin Åkerman, conocida especialmente por Watchmen y por la serie Billions, y la cantante y cómica Petra Mede, con amplia experiencia en estas funciones, han sido elegidas para encabezar la edición desde Suecia.

“No tengo palabras para descubrir cómo me siento”, afirma Åkerman, nacida en Suecia. “Estoy muy emocionada y un poco nerviosa, pero de un modo positivo. Siempre me ha gustado Eurovisión y ser parte de este fantástico espectáculo junto a Petra es un sueño hecho realidad”, añadía, considerando a su compañera “una de las mujeres más graciosas que he conocido”.

Si bien Åkerman goza de una trayectoria a nivel internacional bien reconocible, Mede es una artista de gran popularidad en Suecia, tanto como para ser repetidora en Eurovisión. Esta será su tercera ocasión a los mandos del certamen, tras las experiencias de 2013 y 2016.

“¡Imagina tener la oportunidad de presentar Eurovisión otra vez! Es un honor increíble. Después de presentarlo en solitario y de hacerlo después con el encantador Måns Zelmerlöw a mi lado, estoy deseando trabajar con Malin. No nos conocíamos de antes, pero ya nos hemos visto un par de veces hasta ahora y ya estoy entregada. Será una delicia trabajar con ella”, declara Mede.

La polémica está servida con el mantenimiento de Israel

La gran final de Eurovisión 2024 tendrá lugar el 11 de mayo en Malmö. La 68ª edición del certamen no está exenta de polémica, debido a la participación de Israel en el listado de 37 estados participantes. Con la guerra de Palestina abierta y pese a las críticas y a los antecedentes con Rusia, expulsada desde 2022 por la invasión a Ucrania, la televisión israelí Kan seguirá formando parte del concurso.

Sin ir más lejos, varios representantes de partidos fundamentalmente progresistas, además de los cuatro diputados de Podemos que ya habían presentado una iniciativa en el Congreso dirigida al Gobierno, han exigido la exclusión de Israel desde el Parlamento Europeo: “Su participación blanquea a un régimen que está ejecutando una limpieza étnica en Palestina”, señalan en una carta enviada a la Unión Europea de Radiodifusión (UER), que es el organismo encargado de organizar el festival.

Más allá de eso, también destaca el regreso de Luxemburgo después de 30 años de ausencia de Eurovisión.