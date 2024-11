El futbolista Dani Benítez contó en 'Salvados' cómo un positivo en cocaína cambió su vida: “Pensé en suicidarme”

Dani Benítez, exfutbolista de Primera División, narró este domingo en Salvados cómo su carrera cambió radicalmente tras dar positivo por cocaína en un control antidoping. Era febrero de 2014 y el balear, que por aquel entonces jugaba de extremo en el Granada, organizó una fiesta en su casa que se alargó más de lo debido: “Al día siguiente tenía que ir a entrenar, pero yo iba muy borracho. No podía entrenar. Y había allí unos amigos míos, algunos más conocidos que amigos, y me dijeron 'bueno, toma un poco esto, que vas a poder ir a entrenar y no vas a tener ningún problema'”.

Pero lo tuvo. Ese mismo día le convocaron para un encuentro ante el Betis. Apenas jugó 19 minutos (entró en el 60' y le expulsaron por roja directa en el 79'), pero aun así le tocó el control antidoping. Y como no habían pasado ni 24 horas desde que había consumido la cocaína, acabó dando positivo. “Me daba igual todo en ese momento. Fui para allá y dije 'ya está'. Y sentado en la sala antidoping dije al doctor lo que había hecho. Y me dijo: 'Pues reza todo lo que puedas'”, recordó ante Gonzo.

El futbolista, que por aquel entonces tenía 26 años, jugó un par de partidos más hasta marzo de 2014, cuando recibió una sanción de dos años sin jugar al fútbol. A partir de ahí, todo cambió: “Estuve ocho meses después de la noticia realmente mal. Llegué a Mallorca y estuve con mis amigos. Fue muy duro explicárselo a mis familiares porque, al final, sentía vergüenza de lo que había hecho. Incluso tuve el pensamiento de quitarme la vida”.

Sin embargo, no lo hizo. De hecho, hoy Dani Benítez se siente “superorgulloso” de la persona que es gracias a la transformación que empezó a experimentar después de aquel desagradable capítulo de su vida. “Llega un día en el que piensas 'o me quito de en medio, o me suicido o cambio de forma radical. Y cambié de forma radical. Me costó. No digo que fuese de un día para otro o que todo fuese bonito, pero me perdoné. Eso es lo más importante. Si no lo haces, por mucho que digas que estás bien, los demonios llaman a tu puerta todas las noches y te dicen 'eh, que estamos aquí'. Perdonarme a mí mismo fue la clave. Y también recuperar esa ilusión por conseguir cosas y vivir”, afirmó este domingo.

Esa ilusión le llevó a retomar su carrera en 2016, aunque ya fuera del club nazarí y las amistades que un día tuvo en ese vestuario: “Algún compañero cercano me escribió algún mensaje en plan 'la que has liado', pero poco más. Era un apestado, y nadie quiere tener cuentas contigo. No se lo echo en cara, lo entiendo. Ellos no quieren arriesgar lo que yo acabo de perder. Yo no lo haría, porque soy de otra condición, pero lo entiendo”. Por no llamarle no le llamó ni su propio padre: “Qué coño va a llamar mi padre. No eché de menos eso”.

Alcorcón, Racing de Ferrol y el club chipriota AEL Limassol fueron los siguientes destinos de Dani Benítez, que en los últimos años ha jugado en divisiones más modestas de nuestro e, incluso, en la primera división de Andorra. Actualmente trabaja en una empresa de fertilizantes y juega en el CD Huétor Tájar, equipo de la Tercera Federación.