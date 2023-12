'GH VIP' eligió a otro finalista y vivió la tensión entre Laura Bozzo y Naomi: “Media hora mía en TV valen 24 tuyas”

Telecinco emitió este martes una nueva entrega del Última hora de GH VIP, con grandes noticias para uno de los nominados semanales. Michael se convirtió en el cuarto finalista, mientras en la casa de Guadalix la tensión siguió intensificándose con un nuevo choque entre Laura Bozzo y Naomi en directo.

Empezando por lo positivo, Lara Álvarez se encargó de encomendar a Albert una misión: ser el que comunicase a sus compañeros nominados quién de ellos se salvaba de la expulsión de cara al próximo jueves y, por tanto, se unía al grupo de finalistas que entonces lideraba él mismo junto a Naomi y Carmen Alcayde.

Tras recibir sólo un 2% de los votos para ser eliminado, Michael se convirtió en el salvado de la semana y en el cuarto finalista de la edición. Por contra, Luitingo, Pilar y Laura Bozzo se jugarán en la gala de este 7 de diciembre su permanencia en la recta final de GH VIP, en la que a juzgar por los porcentajes ciegos será una expulsión ajustada.

La tensión entre Laura Bozzo y Naomi

En lo que respecta a la convivencia, el reality de Telecinco vivió este martes un nuevo encontronazo entre Laura Bozzo y Naomi, nominada y finalista, pocas horas después del que se produjo durante una de las pausas publicitarias del Debate del pasado domingo y que las puso al límite.

En el espacio de access prime time, Lara Álvarez se interesó por conocer cómo se encontraban ambas tras lo vivido hace días. Y aunque al principio se mostraron reacias a comentarlo y reavivar el fuego entre ellas, terminaron protagonizando otro momento de tensión por sus diferentes maneras de afrontar el concurso.

“Lo que tenía que contar ya lo he contado y no me apetece iniciar una discusión, así que paso. Luego cuando cortas [el directo] la discusión sigue, pero dicen cosas todavía más feas. El otro día se me dijeron cosas pasadas de la línea, me puse mal y voy a intentar evitar esas situaciones”, comenzó comentando Naomi. “Acá no se dice nada, pero por detrás dicen que debo ir a un psiquiatra”, lamentó Bozzo, por su parte.

En esas, Pilar Llori quiso arrojar luz y aportó que “desde que pasó lo del otro día Laura no sale de la habitación y se le hace todo”. Una frase que detonó el nuevo choque entre las dos protagonistas: “Lo de que no sale de la cama, recordamos que lleva así siempre. Veinte horas se las pasa durmiendo y cuatro berreando”, apuntó la ex de La isla de las tentaciones, a lo que la presentadora peruana respondió: “Por favor, media hora de televisión mía vale 24 horas tuyas. Así te lo digo”.