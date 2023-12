Inés Hernand “lloró profundamente” por el cierre de 'Sálvame', y explica por qué no volvió a 'Y ahora Sonsoles'

Tras un tiempo en el que ha aparecido como colaboradora en distintos programas e incluso cadenas, después de que TVE decidiera no seguir adelante con su programa Gen Playz, Inés Hernand ha vuelto a afrontar un formato para la corporación pública saltando a La 1 para presentar No sé de que me hablas junto a Mercedes Milá.

Este nuevo programa, presentado sin miedo como un formato intergeneracional en el que personas de distintas edades -empezando por sus dos conductoras- hablan y debaten sobre distintos temas, se estrenó el pasado jueves como telonero de la final de MasterChef Celebrity y provocando un duelo con morbo de Milá con Gran Hermano en Telecinco que se decantó a favor de la nueva apuesta. Y este jueves 7 de diciembre, ofrece su segunda entrega.

Será, un poco por sorpresa, de nuevo en el access y primer tramo del prime time, de 21:50 a 22:50 horas, después del Telediario 2 y sustituyendo a 4 Estrellas, cuando podía esperarse que ocupase el prime time completo. Pero TVE ha apostado por una entrega de Lazos de Sangre dedicada a Lola Flores.

En cualquier caso, la presentación de este nuevo espacio permitió a verTele y al resto de los periodistas charlar con Inés Hernand, y preguntarle por sus últimos movimientos televisivos. La comunicadora, sin pelos en la lengua, explicó por ejemplo cuál era el motivo de que no haya vuelto a Y ahora Sonsoles tras ser anunciada como uno de sus fichajes sorpresa.

“A Sonsoles fui un día y dije 'enough'. No terminó de gustarme el formato para mí. El formato lo entendí para Sonsoles y para las personas que iban, pero con esto no quiero decir que no sea digno, ni mucho menos. Me preguntaron si quería volver, pero dije que no”, reconoce Hernand.

La presentadora y colaboradora enlaza sin detenerse con otro formato en el que también se la acabó viendo poco: “Luego estuve en Más vale sábado, pero era los sábados, por eso se llama así [ríe]. No me disgustaba. También era un magacín chulo y dinámico, pero profesionalmente tengo que estar mirando ya hacia otro lado, sobre todo porque no quiero ser una persona que haga una intervención de un minuto y esté cinco horas sin decir nada. No porque quiera ser más protagonista o sea una narcisista de libro, sino porque quiero poner la energía en otra cosa aunque me vea una persona”.

Esa reflexión le hizo incluso ironizar sobre otra colaboradora televisiva muy famosa: “Así me siento ahora, pero a lo mejor me encanta llegar a un sitio como Chelo García Cortés. Es decir, no decir nada en tres horas [ríe]. Pobre Chelo, es la mejor”.

En definitiva, Hernand valora positivamente esas probaturas: “Está todo bien. A esos sitios fui a probar, lo que pasa es que a las cadenas les gusta un buen titular de: 'Hemos fichado a...'. Esto te jode otros curros, y yo, que soy muy naif, me quedo en plan: '¿en serio te pueden joder otros curros?'. Y claro que te los joden”, explicó sobre el recelo de las cadenas por acoger a rostros que salen en rivales.

“El cierre de 'Sálvame' es una cosa que yo he llorado”

Esa mención a Chelo García Cortés no fue el único guiño de Inés Hernand al 'universo Sálvame'. En otro instante en el que opinaba que “la televisión últimamente es un aburrimiento muy fuerte”, la comunicadora habló sobre los podcast en los que interviene y quiso acordarse del cancelado formato de Telecinco:

“El cierre de Sálvame es una cosa que yo he llorado profundamente porque yo quiero ver a alguien comiéndose un yogur. No sé por qué, pero es algo que me entretenía”, valoró Inés Hernand, tirando de humor pero dejando claro que realmente opina que su pérdida es grave para todo el medio:

“Sálvame tenía un tempo de tele de que tenían que pasar cosas todo el rato. Ahora me tiro al suelo, ahora voy a decir una guarrada y el público espabila. Era increíble. Increíble”, lamenta su pérdida la presentadora, que este jueves afronta el segundo programa de su nueva aventura, en el que es ella la que tiene la posibilidad de hacer pasar cosas.