El sobrino de Ana Rosa llama “enanita planetaria” a Sonsoles Ónega desde 'TardeAR', ante la risa de su tía

Desde que Kike Quintana debutó en la 'fila zero' de TardeAR se han convertido en costumbre los dardos a su tía Ana Rosa sobre distintos aspectos de su programa como los contenidos, los datos de audiencia, el vestuario o los colaboradores. Comentarios ácidos bajo el paraguas del humor que sirven como desahogo cómico y que no habían traspasado los márgenes del propio magacín... hasta ahora.

En su sección de este martes 5 de diciembre, el sobrino de la presentadora quiso anunciar un contenido de la próxima semana con un comentario sobre su rival directa en la parrilla, Sonsoles Ónega. “El jueves que viene voy a tener a Antonio Hidalgo aquí en 'fila zero'. Lo digo con tiempo para que vayan haciéndose a la idea en el puente y no me cambien de canal, que la enanita planetaria ya se sabe que dice siempre lo mismo”, comentó el colaborador de Telecinco, refiriéndose a la conductora de Y ahora Sonsoles y reciente Premio Planeta 2023.

“Quédense aquí con nosotros, que lo vamos a pasar muy bien”, añadió el sobrino de Ana Rosa, mientras su tía, que permanecía sentada a su lado en la grada, reaccionaba con una carcajada.

A continuación, y tras esta pulla, Kike Quintana siguió adelante con su sección con el tono que acostumbra y después de poner el foco en los colaboradores de TardeAR Antonio Montero y Marisa Martín Blázquez, regaló a su tía ropa interior “acorde a su edad”.