Sonsoles Ónega lamenta la polémica por su Premio Planeta y se abre a convertir en serie 'Las hijas de la criada'

A Sonsoles Ónega no le importaría que su libro Las hijas de la criada se convirtiera en serie de televisión. La periodista, ganadora del Premio Planeta 2023 con esta novela de corte histórico, asegura que no la ha escrito con esa finalidad, pero estaría dispuesta a hacerlo si recibe un “proyecto serio”.

La trama arranca en 1900 y se desarrolla a lo largo del siglo XX con ayuda de una familia gallega compuesta por “mujeres poderosas”. Hay material suficiente para crear una serie con Las hijas de la criada. “Si se adapta, genial, porque será darle otra vida a estos personajes. Si no, no pasa nada. Escribo para escribir, no para adaptar. ¿Que hay un proyecto serio? Lo haremos seguro”, explica en una entrevista concedida a elDiario.es.

Esta posibilidad, dice la periodista, es algo que ya se le ha comentado en relación a otras de las novelas que ha escrito, aunque ella no las enfoque desde ese prisma. “No sé escribir para adaptar. Me gustaría, porque en saber hacer guiones hay una parcela profesional impresionante. Yo no sé. ¿Que las novelas son muy visuales? Es probable porque me imagino mucho las escenas, los escenarios. En este caso toda la zona de la ría que mira a Cíes ha sido escenario personal. He escrito mucho mirando a Cíes e imaginándome cómo era la mirada de los personajes”, argumenta.

A Ónega le “duele” que se haya cuestionado la calidad de su obra con su simple ecuación: le han concedido el Premio Planeta porque trabaja para Antena 3, cadena de televisión que pertenece al grupo empresarial que concede este galardón dotado con un millón de euros.

“Me cuesta mucho tener que justificar la cantidad de años que llevo escribiendo y que llevo presentándome a premios sin ganar. Sé perfectamente lo que es ganar un premio y lo que no. No sólo por el Planeta, sino por el Premio Fernando Lara que gané en 2017, que es el segundo premio más importante de este grupo editorial, y trabajaba en Telecinco. No había vasos comunicantes como ahora quieren ver”, recuerda.

La presentadora critica que con esta polémica se haya “juzgado” la novela incluso antes de llegar a las librerías. “Me duele un poquito y no me cuesta nada confesarlo porque los que trabajamos en los medios de comunicación y tenemos un altavoz tenemos que ser conscientes del efecto de nuestras palabras, y a mí me duele. Dicho esto, no pasa nada. Este es un premio a una novela. Y se la ha juzgado antes incluso que estuviera en las librerías. El desprestigio con el que han querido barnizar el premio está injustificado. A partir de este miércoles que sale el libro, estaré encantada de leer críticas y aprender de todas ellas. Todo lo de antes ha sido un poquito prematuro. Es como juzgarle la belleza a un bebé que no ha nacido. O su fealdad. Y también a un jurado”.

No sólo hay “mujeres poderosas” en su novela. El mundo en el que ella misma se mueve, el de la televisión, está lleno de empresarias y presentadoras influyentes. De hecho, suyo es el magacín más visto de las tardes: Y ahora Sonsoles.

En la pequeña pantalla “se compite más entre mujeres y esto es algo que nos tenemos que mirar”, asegura, aunque se desmarca de este comportamiento: “A mí no me pasa. Me alegra que a la gente le vaya bien y me gusta estar rodeada de gente a la que le va bien, incluso mejor que yo, porque es una forma de aprender de los demás”.

“La envidia no me representa. Siempre he tenido muy buenas compañeras de trabajo. Cuando estaba en el Congreso de los Diputados conseguimos tejer una red de tías, todas corresponsales parlamentarias de Antena 3, Telecinco, Telemadrid, laSexta, Cuatro... Nos ayudamos mucho, cada una podíamos tener una información exclusiva, pero nos respetábamos”, recuerda de su etapa como corresponsal parlamentaria para Informativos Telecinco.

“Siempre he estado rodeada de jefas mujeres; Rosa Lerchundi en Telecinco, por ejemplo. Y siempre nos hemos alegrado de lo que le iba pasando a cada una. Tengo una hermana también [Cristina Ónega, que trabaja en TVE]. Mi equipo ahora en la tele son todo mujeres. La directora, la productora ejecutiva, dos subdirectoras, todo guionistas. Nuestra profesión es muy femenina... pero nos falta mandar”, reivindica.

