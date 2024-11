'Gran Hermano' anunció la repesca (con un vetado) y abrió los ojos a Laura sobre Manu: “Siento vergüenza”

El décimo Debate de Gran Hermano 2024 anunció algo que estaban esperando muchos: ¡¡la repesca!! Lo gritó Ion Aramendi en el centro del plató, rodeado por Lucía, Silvia, Laura y Vanessa.

La petición de esta última, de volver a la casa, fue de lo más polémica porque muchos señalaron que había hecho abandonar a su marido por no poder estar sin él, pero ahora quería entrar sola de nuevo. Mientras que él no optaba a tal privilegio por haber abandonado, como aclaró el propio presentador.

Durante la entrega, los concursantes también protagonizaron una de las mejores pruebas semanales, con la coreografía que hicieron en la que brilló una Violeta a la que el público la convirtió en Big Bro.

Gracias a esa nueva condición, la joven se salvó a ella misma y dejó la lista de nominados formada por Juan, Ruvens, Daniela y Adrián.

Laura, en plató sobre Manu: “Me duele haber tenido tantas vendas en los ojos”

Laura regresó a plató, tras haber sido expulsada con un 63% de los votos e incapaz de hacer autocrítica. Muchas de sus excompañeras de la casa lamentaron que no se llevara bien con las mujeres pero Laura insistió en que había sido justa.

“Criticaron mi físico, que si es gorda, que necesita un psicólogo... Se me ha machacado constantemente dentro de esa casa. Y yo simplemente pongo malas caras y pasaba de ellas”, aseguró la expulsada con lágrimas en los ojos.

Aunque solo señalaba una excepción: “Daniela es con la única que creo que me he equivocado. Tampoco tuvo justificación decir a Violeta que era una 'chica fácil'”, criticó.

Tras cerrar ese tema, casi todo el resto de entrevista versó sobre Manu. El presentador le preguntó si había cambiado su opinión de él desde que estaba fuera, y ella reflexionó sobre todo lo que estaba viendo: “Me siento algo decepcionada por las palabras que ha dicho. Pero ahora mismo me lo creo, veo que verdaderamente está mal y nos hace falta una conversación”.

Una postura que cambió tras ver más vídeos sobre Manu criticándola: “A mí me duele verme con tantas vendas en los ojos. Me ha dolido cuando decía que si le metían otra chica, para que yo le dejara en paz. Decir que yo era una aburrida... Siento vergüenza. Que si no quieres tener una relación dímelo, si no sientes dímelo”, expresó enfadada.

Laura con despecho hacia Edi y arrepentimiento por Daniela

En los últimos minutos del programa, permitieron que Laura conectara con la casa. Al primero que se dirigió fue a Edi: “Gracias por demostrarme lo que la palabra amistad significa para ti”, dijo irónicamente. Mientras el gallego se justificó: “Entiendo su malestar, pero fue un cúmulo de 60 días conviviendo viendo cosas que no te gustan y la mochila pesaba demasiado”.

Las palabras más efusivas se las dedicó a Ruvens: “Te quiero mucho, nuestro corazón siempre ha sido azul y estoy orgullosa. Brillas con luz propia, demuestras la lealtad y la amistad”. Y a Daniela: “Creo que me he equivocado contigo, me gustaría tener una conversación contigo a la vuelta”.

Pero no lo fue tanto con Manu: “Tenemos una conversación pendiente muy importante. Solo quiero verte disfrutar, quita esa cara de tristeza, vive tu concurso ahora que no estoy. Fuera me vas a tener para lo malo y para lo bueno”. A lo que él respondió: “Espero que hayas entendido la situación que he vivido, que se me ha quedado grande. Siempre te he querido con el corazón y ha sido real”.

Adiós a Tommaso con palabras hacia Maica

Además, la noche también mostró la marcha de Tommaso de la casa. El italiano se despidió de todos sus compañeros, pero de una en especial: “No hay palabras para describir esta experiencia. Gracias, en especial a Maica porque si estoy aquí es gracias a ti. Chicos, nos veremos fuera. Gracias por todo”.

A lo que ella respondió:“Gracias por las palabras. Me alegro de que te lleves de España esta experiencia. Encantada de conocerte”.