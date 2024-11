Emma García estalla contra Kiko Jiménez por su actitud en 'Fiesta': “Me ha molestado muchísimo, lo dejo claro”

En la entrega de Fiesta de este domingo, 10 de noviembre, Emma García no escondió su malestar ante la actitud de un Kiko Jiménez que empezó respondiendo a sus preguntas de forma altiva.

Ocurría cuando la presentadora daba paso a un vídeo, sobre cómo “la nueva decisión de Kiko y Sofía” había “hundido a Maite Galdeano”. Al volver de las imágenes, Emma preguntaba por la razón de la tristeza de su suegra. “¿Ha sido la redecoración?”, decía ella.

Y el influencer le respondía también con otra pregunta: Se supone que el cambio que hemos hecho en la casa, ¿cuál ha sido? ¿Redecorar lo que era su habitaicón?“. A lo que ella se sorprendía: ”¿Me lo preguntas a mí?“ y él continuó con su ironía: ”Es que no me estoy enterando Emma“.

Actitud que la presentadora cortó de raíz: “Vamos a ver Kiko, ¿qué te pasa? Una cosa es que te pregunte por la historia que subís en las redes y te pregunto desde el cariño. ¿Te crees que no te conozco? Tienes un rebote que no veas y me toca mucho las narices que yo te esté tratando con todo el cariño y que ahora estés a la defensiva. Esto lo llevo fatal, ya os lo digo a todos”, advertía dirigiéndose al resto de colaboradores.

“¿Qué te molesta?” insitió ella. A lo que él respondió con un tono ya más amable: “Quizá el cebo que se ha puesto... Te voy a decir el origen que se puede malinterpretar porque la gente o desconoce o no sabe toda la realidad de lo que ha ocurrido. Sofía tenía una campaña con una marca de muebles y se hizo una publicidad que cambió y redecoró lo que era la habitaicón de Maite”.

Por lo que Emma volvió a insistir para que señalara lo que le había molestado al colaborador: “El cebo era un tanto tendencioso y no entendía muy bien lo que se pretendía”. Momento en el que la presentadora respondió enfadada: “¿Y por qué no lo dices desde el principio?, ¿por qué tenemos que llegar a este momento? Kiko, nos conocemos. Te lo he dicho fuera que ¿por qué estabas serio?”.

A lo que él respondía: “Era porque tenía frío y quería estar en otra sala para interactuar más. Eso ya te lo dije. Luego al llegar aquí he visto el cebo...”, pero Emma seguía molesta porque él no le había sido sincero. “Hasta que te lo he sacado y te he tenido que decir ¿qué coño te pasa? Me ha molestado muchísimo, lo he dejado claro. Yo suelo observaros porque quiero saber cómo estáis y lo he notado desde el principio pero pensaba que no tendría nada que ver con nosotros. No has sido claro”.

Aunque Kiko continuó excusándose, Emma aprovechó para hacer la petición al resto de compañeros: “Cuando esto os pase decirlo desde el principio, que yo pregunto por saber no para nada más”.