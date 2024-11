Belén Esteban aclara si ahora gana el mismo dinero que cuando estaba en 'Sálvame': “No me pagaba Telecinco”

No solo Lydia Lozano vivió la “época de vacas gordas” de la prensa del corazón. Belén Esteban también se benefició de aquella etapa en la que se pagaban auténticas millonadas a los famosos.

“Me pilló la temporada buena de televisión hace muchos años”, reconoció este sábado la tertuliana en el programa de TV3 Col.Lapse. El presentador del mismo, Ricard Ustrell, le preguntó si había ganado “más de 50.000 euros euros por un solo programa”, pero ella prefirió no concretar las cifras: “No voy a decir cuánto, pero me pagaban muy bien”.

“En la tele se gana dinero y yo soy una privilegiada”, reconoció la famosísima tertuliana, “pero antes se ganaba mucho más que ahora”. Y ella, que “hacía televisión todos los días”, se embolsó una auténtica fortuna.

Asegura que cuando trabajaba en Telecinco no le pagaba la cadena sino la productora de Sálvame (La Fábrica de la Tele). En junio de 2023, cuando Mediaset acaba con el magacín, el equipo de esta compañía se refunda (ahora bajo el nombre de Fabricantes Studio) y crea el programa Ni que fuéramos Shhh (Ten), en el que Belén trabaja desde el pasado mes de mayo.

Por lo tanto, “a mí nunca me rompieron el contrato que tenía”, aclaró este sábado en la cadena catalana. “No me pagaba Telecinco, me pagaba la productora (...) Yo tengo un contrato cerrado y tengo exclusividad con Fabricantes Studio”, explicó al presentador para confirmarle después que, en efecto, cobra ahora lo mismo que antes: “Tengo el mismo contrato, gracias a Dios. Ni tan mal”.