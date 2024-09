El “padre” del 'Grand Prix' hace balance de esta edición, su futuro en 2025 y las pruebas: “No se nos ha olvidado”

El Grand Prix despide la noche de este viernes 6 de septiembre (22:00 horas) una temporada atípica en La 1 de TVE. Atípica porque empezó más tarde de lo habitual por la Eurocopa, porque tuvo que enfrentarse a un rival de entidad como Supervivientes All Stars, porque suspendió su emisión un lunes, y porque ha acabado duplicándose también en la noche de los viernes para acabar antes de “volver al cole”.

El 'programa del abuelo y el niño' celebra su gran final, aunque haya espectadores que el viernes pasado pensaron que su primera semi se trataba de una reposición, entre los pueblos de Binissalem (Mallorca) y Olvera (Cádiz). Será la décima y última entrega de esta nueva edición que ha vuelto a estar capitaneada por Ramón García, ayudado por Cristinini como narradora y ejerciendo más de copresentadora, y con Wilbur y la Vaquilla para dar espectáculo y animar a los más pequeños.

El mítico formato a cargo de Europroducciones TV promedia, a falta de su final, un 12.6% de cuota y 1.130.000 espectadores de audiencia, lo que vuelve a ser un éxito para La 1 teniendo en cuenta que la cadena lideró junio con 12.7% gracias a la Eurocopa, julio con 14.6% al tener Eurocopa y JJ.OO., y agosto fue colíder a la décima con 11.1% pese a disfrutar también de medio mes de Juegos Olímpicos. En resumen, que se sitúa por encima de la media de la cadena en circunstancias normales, y en la media cuando ésta goza de eventos con audiencias millonarias.

Antes de esa última gala, hablamos con su creador y productor Carlo Boserman, director general del grupo IZEN, cabecera del grupo Newen, como ya hicimos el año pasado. Tras haber logrado traer de regreso el formato y que vuelva a ser un fenómeno para nuevas generaciones, le pedimos una valoración de esta edición, cómo ha visto a sus presentadores, saber si habrá Grand Prix 2025, qué tienen pensado con las pruebas, y lo más demandado por los fans: por qué no vuelven 'Los aguadores' y 'La cucaña'.

En la presentación de esta temporada, Ramón García ya avisó de que nadie debía esperar que las audiencias fuesen las mismas que el año pasado. ¿Qué valoración hace de este verano?

Muy positiva. Tanto Ramón como yo teníamos claro que el efecto sorpresa del año pasado te da puntos, y este año era normal que bajasen las audiencias. Hemos tenido cambios, principalmente por la Eurocopa, y también el final de Supervivientes All Stars. Pero independientemente de esas dos circunstancias puntuales, sabíamos que iba a bajar. Y aún así la media hasta ahora, a falta de la final, es un 12.6%. Hemos hecho una media de 1,1 millones de espectadores, y nuestros espectadores únicos acumulados ascienden a casi 15 millones de personas. El resultado ha sido muy bueno, tenemos una fidelidad enorme. Personalmente, estoy muy contento.

Y sigue atrayendo a los jóvenes, algo en lo que insisten mucho.

Es que es uno de los grandes éxitos del Grand Prix. Que el 28,9% de los niños de 4 a 12 años hayan visto el Grand Prix esta temporada es una barbaridad. Los niños ahora no se acercan a la televisión lineal, incluyendo La 1. Ellos ven Clan, o Netflix, o Youtube, o sus plataformas; consumen mucho en tablet. Pero no es sólo ellos, es que de 25 a 44 años, que es un target potente, hemos hecho un 23.7%. En total, en la media de todos los canales, hemos ganado de 4 a 12 años, de 13 a 24 años y de 25 a 44 años. Al final, los programas se hacen para mayores de 65 años porque es donde más consumo hay. Cuando tú tienes un programa que capta ese público que no se asoma a canales lineales, es un gran éxito.

El 'doblete' lunes-viernes que ha decidido TVE es una buena decisión Carlo Boserman

Empezar más tarde por la Eurocopa, la competencia con 'Supervivientes All Stars'... ¿todo ha influido, también el duplicarse los viernes?

Claro, nos ha influido seguro. Nosotros teníamos que estrenar esta temporada el lunes 24 de junio, pero por la Eurocopa empezamos el lunes 8 de julio, que ya eran dos semanas más tarde. Y después saltamos otra semana, porque España ganó la Eurocopa. En paralelo, dejamos libre que creciera Supervivientes All Stars. Son cosas que claro que afectan, pero el “doblete” que ha decidido TVE es una buena decisión, porque teniendo en cuenta nuestro target, no puedes arrancar cuando los colegios ya han empezado. Es un “¿qué prefieres, susto o muerte?”, pero TVE ha tomado una gran decisión, porque acabamos este viernes y la próxima semana empiezan todos los colegios, por lo que los chavales no pueden verlo, y los padres tampoco. Además el lunes 9 empieza Broncano, por lo que arrancaríamos a las once y acabaríamos a la 1:30 de la madrugada. Y esto es un programa de verano, público, familiar.

¿Hace un pronóstico de audiencia para la final de este viernes?

Uff... complicado. Principalmente porque Antena 3 va a estrenar la película Padre no hay más que uno 3, que es muy familiar. Pelear contra Telecinco no me preocupa, porque es un público distinto [con De Viernes], pero pelear contra un producto similar... ya no lo sé. Mi pronóstico es que esta final estaremos entre el 10%-12%.

El año pasado ya le preguntamos si la idea para la siguiente temporada era mantener lo que se demostró que había funcionado. A este respecto, primera pregunta: ¿Habrá 'Grand Prix 2025'?

Espero que sí [ríe]. Pero no pasa por mi decisión. Creo que sería un grave error no hacerlo, porque un programa y una marca tan sólida que, con todo lo que estamos hablando, da un 12.6% haciendo La 1 un 12.2% con la Eurocopa, los Juegos Olímpicos... Si yo hago un programa que de media está por encima de eso, es un programa muy sólido.

Y segunda pregunta, tras no poder mantener a Michelle Calvó este año por sus compromisos de ficción, ¿la idea es mantener a los mismos? ¿Se plantean el regreso de Michelle, saben si alguien no podrá estar y saldrá, alguna sustitución…?

Ni me lo he planteado, realmente. Creo que no es el momento procesal para hacerlo. Este año se ha visto que con Cristinini y Ramón las cosas fluyen muy bien, sin ningún problema. Será una decisión que tengamos que tomar todos en conjunto, también con TVE. Pero aún falta la emisión de la final, y ni me lo he planteado.

Ramón García claramente no está cansado, y Cristinini nos dijo que quería enfocar su carrera a la interpretación, y ha tenido que volver a demostrar espaldas anchas contra el odio machista.

Nosotros estamos encantados. Ramón es la pieza clave, y obviamente si Cristinini nos dice que se va a hacer una serie, ya buscaremos la solución. Lo hace muy bien, yo sé que muchas veces ha tenido críticas, pero es una persona que aporta mucho al programa, le da frescura, esa sonrisa, está bien integrada... fluye. Y Wilbur es un fenómeno, igual que la Vaquilla. Hemos conseguido hacer un casting que está bien, pero no puedo decir seguro si el próximo año estará Cristinini, porque eso se decidirá en el mes de diciembre, y principalmente por ver qué va a hacer ella. Hay mil factores, que también tienen que ver por qué pasa en RTVE. En principio, contamos con ella. Pero claro que todo puede pasar.

Espero que sí haya 'Grand Prix 2025', pero no pasa por mi decisión Carlo Boserman

¿Y en las pruebas? ¿Habrá cambios?

Esto sí que nos lo hemos planteado internamente, y le hemos dado muchas vueltas porque somos siempre muy críticos con nuestro trabajo. El corazón del Grand Prix son las pruebas, y tenemos claro que hay pruebas que se van a quedar, que son fijas de siempre y las más míticas. Y hay otras pruebas que este año hemos hecho y han ido bien, pero nos gustaría cambiarlas. Tenemos que intentar sorprender sobre todo con las pruebas el próximo año.

¿Quizás la más aplaudida ha sido el 'Champions Prix', y la que deja más dudas por su bajo ritmo 'Fiesta de pijamas'?

'Champions Prix' ha funcionado muy bien, ha gustado mucho. Creo que uno de los aciertos de este año, que hemos empezado a hacer y me gustaría que el próximo año hiciéramos más, es implicar a los invitados/padrinos. Esa prueba les implica porque es divertida no sólo de ver, sino también de participar, y ha hecho que funcione muy bien. ¿Lo de la 'Fiesta de pijamas'? Bueno, es que es una prueba de mucha habilidad, pero sobre todo las clásicas: los troncos locos, las cintas... esas se quedan. Yo quitaría alguna otra prueba, como la de los niños, que ralentizan un poco.

Pero es que, ¿qué gusta del Grand Prix? Gusta que yo, concursante, haga una carrera, me caiga, me esfuerce para coger las cosas... como la prueba de este año con las ardillas. Al final son las pruebas de habilidad física, a parte de la patata caliente y el diccionario, que es otra historia. Y nos gustaría que estuvieran más implicados los padrinos.

¿Algún invitado como padrino que quiera tener y se le resista?

Pues buena pregunta, pero la verdad es que no lo sé. Yo siempre les digo a los que llevan esa parte de los invitados que ellos tienen que querer venir. Porque se lo quieren pasar bien, porque les gusta, o porque lo tienen en su recuerdo... Si vienen porque quieren venir, y no por el caché que es por lo que muchas veces se va a los programas, se lo van a pasar bien. El 90% de los que vienen es porque quieren venir, y aportan porque se lo pasan bien. Paula Vázquez y Miki Nadal, en ese 'Champions Prix', se lo pasaron pipa. Y mira que son horas de grabación, ¿eh? Pero pasan volando, porque se lo pasan bien y siempre ocurren cosas. Es como los niños, es como ir a Disneyland, pero sin pagar entrada.

Cuando encontremos la clave para estar dentro de la seguridad que marcan las normas de ahora, y que la gente no se rompa la cabeza, haremos 'Los aguadores' y 'La cucaña' Carlo Boserman

Y hablando de las pruebas clásicas, ¿por qué no pueden hacerse dos míticas como 'Los aguadores' y 'La cucaña', que son además las que más se piden?

Lo de 'La cucaña' es muy fácil, y le estamos dando vueltas para ver si podemos solucionarlo. Son todo temas de seguridad. Hace unos años, por aquel entonces, los temas de seguridad se cogían... de otra forma, por decirlo así [ríe]. Ahora mismo yo subo a un señor a más de dos metros, y le tengo que poner una línea de vida. Entonces, cuando tú haces la cucaña, y tienes la línea de vida y a alguien que está tensionando para que el tío no se caiga desde 4 metros para abajo, ¿hasta qué punto le estás tensionando la cuerda, o no? Y si lo tienes que hacer muy dinámico, ¿cuántas líneas de vida necesito?

Y con 'Los aguadores', igual. Pensemos que eran concursantes que llevaban unos cubos y había unos tipos debajo que daban patadas para que se cayeran. Ahí hay un problema por las piernas de los concursantes [ríe]. Es que ahí se hacían daño, ¿eh? Se caían y les pegaban unas patadas que volaban los tipos. Lo que sí puedo decir es que le estamos dando vueltas para ver de qué forma podemos hacerlas. Por ejemplo, hemos pensado que 'La cucaña', en vez de en vertical, sea en horizontal, como se hace en muchos pueblos. De verdad, no se nos ha olvidado, y en el momento que encontremos la clave para estar dentro de la seguridad que marcan las normas de ahora, y que la gente no se rompa la cabeza, lo haremos. Tú piensa que cuando salió el Grand Prix en el año 1995, no tenían ni espalderas, ni coderas, ni cascos. Es que iban a pelo [ríe]. Se hacía... pues de otra forma [ríe].