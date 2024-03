Helena Resano explica el problema de salud por el que se ha apartado de 'laSexta Noticias'

Poco después de anunciar su ingreso hospitalario, Helena Resano ha explicado con detalles el motivo por el que estará temporalmente ausente.

La presentadora de laSexta Noticias acudió al hospital el lunes 11 de marzo porque se le había dormido el lado izquierdo de su cuerpo, de cintura para abajo. “Pensé que era un pinzamiento, una más de las que me suele jugar mi espalda”, cuenta en una carta publicada por infoLibre. Pero no hubo manera de engrasar la maquinaria con estiramientos, descanso, relajante muscular y aplicando calor en la zona afectada.

“Los discos lumbares no eran los que me estaban paralizando esa parte del cuerpo. La parálisis subía de hecho hacia arriba y empezaba a afectar a la otra pierna”. Es entonces cuando empezó a preocuparse. Los médicos no sabían decirle con exactitud qué le estaba pasando, así que ella prefirió “no preguntar”.

“Ahí empezó una interminable ronda de pruebas, de todo tipo, de entrar y salir en esos tubos angustiosos. De verme todo lo que pasaba en esa columna, en la cabeza. Y de pasar miedo. Lo admito. En esos ratos interminables en el tubo de la resonancia me he recordado que había olvidado que lo que más valía, mi salud, la había dejado de lado. Que toda la angustia que tenía porque los compromisos de la semana se empezaban a tambalear, no importaba. No podría hacer nada si no estaba bien”, relata.

Después de todos los análisis, sigue “sin respuesta, sin diagnóstico”. Y eso es, dice, “lo más desesperante para los médicos que no han dejado de buscar respuestas”.

Al menos, añade la periodista, ha encontrado “el camino de la recuperación”, aunque “la pierna sigue sin querer despertar”. Lo intentará tantas veces como haga falta, con ayuda de su rehabilitador: “A testaruda no me gana”.

Resano concluye su carta agradeciendo “los mensajes de cariño” que ha recibido desde que hizo público este problema de salud que le afecta: “Gracias inmensas a los médicos y sanitarios, por el mimo con el que me han tratado, por su esfuerzo por lograr dar con el tratamiento más rápido. Gracias a todos los que habéis estado pendientes. Espero volver enseguida”.