Al Bano rogó a 'De Viernes' que no se le preguntara más por su hija: “¿No tenemos otro tema?”

Albano Carrisi fue el gran protagonista de la televisión española en la noche de este viernes. El cantante italiano fue entrevistado primero en Plano general (La 2) y después se pasó por el plató de De Viernes.

En el programa de Telecinco tuvo que pedir hasta en dos ocasiones que no se hablara del fallecimiento de su hija Ylenia, tema recurrente en cada una de sus intervenciones desde hace tres décadas. De hecho, también se le preguntó por ello en el formato de TVE.

Aunque primero se repasó su trayectoria artística, De Viernes no tardó en sacar la espinosa cuestión. “¿No tenemos otro tema esta noche? Creo que he dicho todo lo que tenía que decir sobre esto”, lamentó el invitado. “Respeto vuestra idea, pero ya no tengo la posibilidad de [expresar] más cosas [sobre este tema]”, les dijo.

Pero tanto los presentadores como los tertulianos del programa insistieron en hacer algunas preguntas al respecto. Durante 10 minutos, Al Bano tuvo que recordar cómo le afectó la trágica desaparición de su hija.

Ángela Portero incluso le preguntó por las “especulaciones y polémicas” que surgieron 10 años después de la desaparición de la joven. Aunque no la mencionó, se estaba refiriendo a Lydia Lozano, que afirmó en un programa de televisión que la chica todavía estaba con vida, un error por el que la periodista tuvo que pedir perdón en innumerables ocasiones.

Después de esto, el entrevistado volvió a pedir que se pasara página definitivamente. “Yo, de verdad, preguntaría si tenemos otro tema”, insistió visiblemente molesto con la deriva que había tomado la conversación. Esta vez sí, el equipo de De Viernes aceptó la petición, lo que provocó un aplauso del público que Al Bano rechazó por tratarse de un momento tan delicado para él.