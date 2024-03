Cruce de dardos entre Santiago Segura y Roberto Leal por una decisión de 'El Desafío': “El jurado no aceptó nada”

Pablo Castellano tuvo la oportunidad de repetir este viernes una de las pruebas de El Desafío. Hace unas semanas, el marido de María Pombo se sometió al reto de la apnea estando enfermo. A pesar de que le ofrecieron otro ejercicio, quiso ponerse bajo el agua creyendo que podría burlar a la fiebre. Pero no lo consiguió: salió a la superficie frustrado con una marca de 2 minutos y 42 segundos.

Dadas las circunstancias, la dirección del programa de Antena 3 acordó darle una segunda oportunidad, y así lo manifestó este viernes Roberto Leal. Pero no es algo que hubieran aceptado los miembros del jurado, a pesar de lo que dijo el presentador.

“Se propuso a dirección si podía repetir la apena en la recta final. Dirección aceptó y el jurado asumió lo que dijo la dirección”, explicó el sevillano. Fue ahí cuando Santiago Segura le paró los pies. Como miembro del jurado, el cineasta quiso dejar muy claro que a los jueces “no se les preguntó” por este asunto: “El jurado no aceptó nada. Nosotros valoraremos, pero no es algo que nos haya gustado”, señaló el showman.

Dicho esto, Roberto Leal, sin perder la sonrisa, dio por buenas las palabras de Segura y le recordó que el jurado “aceptó” porque “le paga dirección y producción ejecutiva”.

No fue a más ese momento de tensión que se produjo antes de que Pablo Castellano se metiera en la pecera, pero cuando este acabó la prueba, el cineasta insistió en sus palabras, no sin antes reconocer que Pablo es “un titán y un campeón” que se había “superado a sí mismo”. Sin embargo, el juez no estuvo de acuerdo con el que el concursante pudiera “repetir una prueba porque no estaba satisfecho ni en las mejores condiciones físicas”. Cualquiera de los participantes, dijo, podría hacerlo mejor si se les diera otra oportunidad: “Estoy confuso, y como no soy tan generoso, no sé que nota te voy a dar”.

Del mismo modo, Juan del Val asumió que esta posición de Pablo Castellano “es un agravio comparativo con otros compañeros”, si bien aplaudió la “valentía” de enfrentarse al reto por segunda vez “porque hay más posibilidades de quedar mal”.

Finalmente, y contra todo pronóstico, Juan del Val y Santiago Segura le puntuaron con dos dieces, mientras que Pilar Rubio le concedió un 7. Con esta puntuación, Pablo Castellano ganó la primera semifinal de El Desafío.