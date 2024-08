La hermana de un famoso cantante internacional sorprende en 'First Dates Hotel': “Me ha volado la cabeza”

First Dates Hotel sorprendió este martes a los espectadores de Telecinco al colar entre sus participantes a la hermana de un famoso cantante internacional. Lidia Torrent fue la encargada de descubrir los orígenes de AmyJo, una de las huéspedes que acudió al dating show de Mediaset dispuesta a encontrar el amor. Al conocer su apellido, la copresentadora del programa junto a Carlos Sobera cayó rápido en la cuenta de que se trataba de que la invitada era pariente del músico británico Peter Doherty.

AmyJo llegó al hotel desvelando que tenía 46 años, que vivía en Madrid aunque era de nacionalidad inglesa. “Llevo casi 20 años en España y en mi cabeza sueno muy castiza, pero veo la cara de la gente cuando hablo, que se sorprenden de que lleve tanto tiempo aquí”, empezó diciendo entre risas, reconociendo que “debería tener menos acento”.

La mujer aseguró estar soltera y dispuesta a conocer a alguien en First Dates después de un largo periodo en el que nadie ha ocupado su corazón: “Durante este tiempo me he dedicado a la música, es mi profesión”, contó AmyJo, que entre su equipaje portaba su guitarra, lo que animó a cantar uno de sus temas ante las cámaras de Telecinco.

“¿Tu apellido es Doherty? Me suena muchísimo ese apellido”, dijo entonces Lidia Torrent. “Es que tengo un hermanito bastante famoso, músico también... Peter”, desveló la mujer, dejando en shock a la televisiva. “¿Pete Doherty? ¿En serio?”, dijo impactada mientras AmyJo preguntaba si sabía quién era. “¿Hay alguien que no le conozca?”, replicó la azafata antes de desear mucha suerte a la participante.

AmyJo y su decisión final con Gerardo

En el hotel de First Dates, AmyJo conoció a Gerardo, un hombre de 51 años que no dejó indiferente a nadie con su presentación. “Gerardo Cartón es el tío más feliz del planeta Tierra y, probablemente, uno de los más divertidos si quitamos a los Monty Python. Lo peor de Gerardo Cartón es que puede ser el ser más pesado del planeta Tierra y, por eso, mi mote favorito es 'exagerardo'”, dijo ante las cámaras.

Desde el primer momento, las impresiones de ambos fueron muy positivas. AmyJo señaló que Gerardo era “un hombre guapo, de estilo muy bueno”, mientras que él le sacó a ella un parecido con Lisa Stansfield, “con lo cual es mi tipo total, es como una inglesa guapa”. La química entre ambos era evidente y creció aún más al descubrir que ambos compartían su amor por la música.

Fue entonces cuando Amy contó a su acompañante quién era su hermano: “Tengo un hermanito bastante famoso, un músico muy conocido”, explicó revelando que se trataba de Pete Doherty. “Me ha volado la cabeza cuando me ha dicho que era la hermana de Pete Doherty. Sobre todo, porque me habían dicho que la hermana de Pete Doherty estaba viviendo en Madrid, pero nunca había coincidido con ella”, contó Gerardo, declarándose fan del cantante.

“A mí, con una chica como tú, lo que me encanta es el flirteo. Me encanta ligar, lo que más del mundo. Prefiero estar ligando contigo un tiempo indeterminado que ir deprisa y corriendo”, confesó Gerardo antes de que ambos se enfrentasen a la decisión final del programa, en la que coincidieron en que querían seguir conociéndose alejados de las cámaras.