El primo de Almeida sorprendió a Sobera en 'First Dates Hotel' hablando de la boda del alcalde: “No te perdiste nada”

Telecinco emitió este martes 6 de agosto una nueva entrega de First Dates Hotel en prime time, con un llamativo reclamo para sus espectadores. Tras contar con un ex de realities como Matías Padial en su entrega anterior, el dating show recurrió esta vez al primo hermano de José Luis Martínez-Almeida para sorprender a Carlos Sobera.

El presentador de Mediaset recibió en su 'hotel' a Juan Antonio, un soltero de 64 años que se autodefine como “broker de arte” y que cuenta con varios títulos nobiliarios. El giro llegó poco después, cuando el participante dejó impactado a Sobera con una revelación personal: “Eres amigo de mi primo”, le dijo, desvelando que se trata del alcalde de Madrid.

“Yo le tengo aprecio, él a mí no sé. No me invitó a su boda”, bromeó el presentador, que dio pie a una breve charla sobre el enlace de Almeida. “No te perdiste nada”, afirmó el familiar, que deslizó que la celebración fue un tanto aburrida. Mejor recuerdo dijo guardar de la boda de sus tíos, los padres del político, a quienes llevó las arras.

En lo que a su participación se refiere, Juan Antonio tuvo una cita con Albina, de 56 años, quien lamentó no haberle conocido hace unos meses: “Si se hubiera grabado antes First Dates habría ido a la boda”. Lo suyo terminó bien, ya que decidieron seguir conociéndose “hasta donde nos lleve la vida”.