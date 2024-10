'El Hormiguero' entregó su apartamento en Torrevieja y tranquilizó a su ganadora sobre Hacienda

El Hormiguero dio resolución este lunes a uno de sus ganchos de la temporada: el sorteo de su apartamento en Torrevieja. El programa de Antena 3, que al inicio del curso se marcó su propio Un, dos, tres al anunciar que regalaría una casa en la playa, desveló al fin quién es la afortunada que la disfrutará.

El sorteo se realizó unos días atrás y se emitió este 21 de octubre en access prime time, tras la entrevista de Pablo Motos a Ptazeta. Una iniciativa que tenía como propósito incentivar la asistencia a las salas de cine y que concluyó con una cifra de participación elevada.

“Muchísima gente ha ido al cine y entre ellos, 281.536 rellenaron todos los datos para participar en el sorteo. Era un formulario infernal, pedíamos la leche de cosas, pero era para evitar fraudes y que nadie hiciese trampas”, contó Motos, que aclaró que el proceso se realizó ante notario y con todas las garantías.

Sorteo ante notario y con una garantía de futuro

Marron, junto al notario José María García Pedraza, se ocupó de extraer bolas de seis urnas hasta formar un número de seis cifras, correspondiente al número de solicitud de la persona ganadora: el 047.723. La afortunada fue Janill Marie de la Cruz Romero, a quien llamaron en ese momento para comunicarle la feliz noticia: “¡Me muero de ilusión! ¡No puede ser!”, reaccionó.

La ganadora estuvo presente en directo este lunes, días después del sorteo, para recoger de mano de Pablo Motos las llaves de su nuevo apartamento. “Recibí la llamada y no me lo creía. Me volví loca”, contó en Antena 3, desvelando que participó cuando fue al cine a ver la película Parpadea dos veces.

Finalmente, y antes de despedir a la agraciada, Pablo Motos quiso aclarar ante su público que la productora de El Hormiguero se hace cargo de los impuestos de compra-venta, y los nuevos propietarios no tendrán que abonar nada a Hacienda.

“A diferencia de cualquier concurso, te entregamos la casa con todos los gastos y con todos los impuestos pagados ya. No tendrás que pagar absolutamente nada el año que viene cuando venga Hacienda, los gastos... está todo pagado. Es entrar y disfrutar”, garantizó el presentador.