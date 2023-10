Hospitalizan a Raoul Vázquez, ex de 'Operación Triunfo, tras sufrir un atropello

Raoul Vázquez, ex de OT 2017, ha sido hospitalizado este jueves 26 de octubre tras sufrir un atropello por el que le han trasladado de urgencia en ambulancia, y en el que ha sufrido una fractura de clavícula.

Ha sido el propio artista, también ex de La Voz, quien ha compartido con sus seguidores de Instagram lo sucedido: primero con un vídeo grabado desde la propia ambulancia, y en el que aparecía con un cabestrillo; y después en la cama del hospital, desde donde ha dado el parte.

“Estoy en el hospital porque un coche se me ha llevado y me he roto la clavícula”, ha comunicado Raoul, visiblemente sereno y sin más daños que la propia fractura que él menciona. Se presupone que está a la espera de ser intervenido.

Recordemos que Raoul Vázquez es uno de los 16 artistas salidos de la generación de OT 2017, el gran éxito de TVE en el que también participaron cantantes como Amaia -actualmente en La Mesías-, Aitana o Lola Indigo. Su debut en un talent show fue un año antes en La Voz, todavía en Telecinco, donde formó parte del equipo de Melendi.

Su compañera Ana Guerra también ha sido noticia este jueves, aunque por un motivo diferente: una entrevista reciente en la que ha revelado que estuvo a punto de abandonar la Academia tras su gala más polémica.