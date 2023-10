Ana Guerra desvela que el productor de 'OT 2017' intervino para que no abandonase tras su gala más polémica

Este lunes 23 de octubre, a falta de un mes para el regreso de Operación Triunfo a través de Amazon Prime Video (en una exclusiva que adelantó verTele) se cumplieron seis años del estreno de OT 2017, la edición que logró revivir de verdad el fenómeno del histórico talent musical producido por Gestmusic. Una de las concursantes más recordadas de aquella entrega fue Ana Guerra, artista que casualmente se ha convertido en la última invitada de Ibai Vegan en su podcast Animales Humanos, donde ha desvelado algunas anécdotas que nunca había contado sobre su paso por la Academia.

La cantante canaria habló durante la entrevista de su momento más difícil en el concurso, por el cual asegura que estuvo a un paso de abandonar el programa. Todo se desencadenó en la undécima gala de OT en la que Roi fue expulsado en un duelo por la permanencia contra ella misma. Pero, además del mal trago que supuso eliminar a su gran amigo, lo peor fue escuchar una dura valoración que no esperaba por parte de uno de los miembros del jurado.

“Tuve a una persona en el jurado, que no voy a nombrar, la gente que lo ha visto sabe quién es, que me puso una nota bastante baja, un 6, y me dijo que no tenía capacidad vocal. Dio a entender que no tenía el nivel de mis compañeros”, expresó Guerra durante la charla.

La tinerfeña se refería así a la productora de musicales Julia Gómez Cora, que fue jurado invitada de aquella gala, uniéndose a los habituales Manuel Martos, Mónica Naranjo y Joe Pérez-Orive. En aquel programa, los cuatro tenían que calificar a cada concursante con notas del 1 al 10, convirtiendo a los tres mejores puntuados (Amaia, Miriam y Alfred) automáticamente en finalistas. Aitana fue encumbrada a la final por los profesores, dejando como nominados a Agoney y la propia Ana Guerra, que acabó hundida por unas palabras que no logró sacar de su cabeza.

“Es verdad que has hecho una gran evolución, has trabajado muchísimo y hemos visto un gran cambio, pero para mí estás muy lejos vocalmente de los demás y por eso te pongo un 6”, le dijo entonces Gómez Cora, tal y como se puede ver en el anterior vídeo de esta pieza (Minuto 2:44:55) . “Tuvo muy poca empatía conmigo”, se ha quejado la artista, que recalcó que, en un momento como ese, “piensas que la opinión de uno es la opinión del resto, que ella estaba diciendo lo que todo el mundo pensaba. Fue muy duro, fue una faltada”, lamenta. “Lo podría haber dicho con mucha más humanidad”, expresó.

'OT' tuvo que intervenir para que no abandonase

Pues bien, seis años después de aquello, Ana Guerra ha desvelado lo que sucedió fuera de cámaras tras la finalización de la gala: “Después de vivir eso y la marcha de Roi, y que me habían dado hasta en el carnet identidad, y dije: 'Que os den por el... No entro aquí'”, dijo en alusión a la Academia.

La canaria recordó que tenía muy clara su decisión y así se lo hizo saber a los responsables del programa: “Nos íbamos al chat y me senté por fuera de la Academia y estaba Jordi [Rosell, número 2 de Tinet Rubira en la productora], que para mí fue muy papá, uno de los directivos de Gestmusic, y le dije: 'No, no entro. Hasta aquí. Lo siento, pero a mí no me hacen esto, no me lo merezco. Estoy dando lo mejor de mí y puedo no gustarte y es totalmente lícito, pero me parece una crueldad y una falta de humanidad y empatía lo que acaba de hacer esta persona, y no voy a pasar por ahí porque me está haciendo daño'. Llovía y fue supertriste todo, estábamos muy cansados”, rememoró.

Ana Guerra declara en su charla con Ibai Vegan que le dolió tanto la valoración de Gómez Cora que le dio igual la posibilidad de poder perderse ganar el concurso: “Fue mucho el daño que me hizo”. “¿Y cómo te convenció?”, le preguntó el presentador.

“Pues dándome la razón. Lo dijo libremente, que había sido una falta de respeto tremenda y que no la iban a traer más. Y así fue. No te lo mereces, te queremos aquí y el público te quiere, te apoya”, concluyó la entrevistada, que señaló que, aunque le costó tiempo, acabó cediendo y volviendo a entrar en la Academia. Allí recibió el consuelo, a su manera, de su compañera Amaia en otro recordado momento de aquella fatídica noche.

cuando a ana guerra le dijeron que era inferior a sus compañeros y amaia la consoló con su 'vocalmente solo' pic.twitter.com/LJpTtlWjTw — Petardeo Pop (@PetardeoPop_) 23 de octubre de 2022

*Puede ver las declaraciones de Ana Guerra sobre este momento en el minuto 49:30 del siguiente vídeo: