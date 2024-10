'El Intermedio' celebró el funeral político de Alvise, que cantó para pedir perdón “Devolveré la guita”

El Intermedio decidió celebrar este martes el “funeral político” de Alvise Pérez, líder de Se acabó la fiesta que se ha visto envuelto en nuevos escándalos que le han llevado otra vez a ser investigado por la Justicia. El último, el cobro de 100.000 euros en metálico, desvelado en exclusiva por elDiario.es y reconocido por el propio eurodiputado de extrema derecha, quien acorralado aseguró que lo había hecho “para no enriquecerse con la política”, lo que ya provocó algunas bromas en el espacio del Gran Wyoming en laSexta.

A mitad de programa, las luces del plató se apagaron y Cristina Gallego, vestida de Miércoles Adams, entró en escena, apareciendo en pantalla frente a una gran corona de flores y una foto de Alvise Pérez: “Estamos aquí reunidos para celebrar la mayor fiesta de la vida: la muerte”, empezó diciendo la humorista. “Vais a disfrutar tanto que puede que algunos perdáis la cabeza, en concreto Alvise Pérez, que ya la ha perdido”, prosiguió, advirtiendo que “ya huele un poco a cadáver”.

“Me encanta el aroma a bulo podrido al anochecer”, señaló la cómica, haciendo un repaso a la trayectoria política del polemista. “Lo tenía todo para triunfar: tiempo libre, creatividad para el mal y muchas chaquetas, porque primero estuvo en UPyD, después en Ciudadanos y luego se acercó a Vox, aunque no llegó a entrar”, repasó antes de destacar que “hoy se le abren las puertas de la muerte política”.

Acto seguido, Gallego enumeró algunos de los escándalos que protagonizó Alvise antes de conocerse que está siendo investigado por una supuesta financiación ilegal. Así pues, recordó cómo “aprendió a cocinar bulos” durante la pandemia, inventándose que Manuela Carmena tenía un respirador en su casa, por lo que fue condenado a pagar 5.000 euros a la exalcaldesa de Madrid. También mencionó su participación en “todas las manifestaciones de ultraderecha que encontró” animando a la movilización de la mano del líder de Desokupa.

La Miércoles de El Intermedio acabó recuperando unas declaraciones de Alvise, previas a las elecciones europeas a las que se presentó con “un programa electoral más vacío que el callejón por el que tienes que volver a casa de madrugada en Halloween”, en las que prometía que metería a Pedro Sánchez en prisión. “Ahora quién sabe si él terminara por entrar...”, deslizó la colaboradora antes de ser interrumpida por “el propio Alvise”, imitado por Raúl Pérez.

Alvise interrumpe 'El Intermedio' para sorteal su sueldo

El clon de Alvise hizo su entrada en el plató, dispuesto a “limpiar su imagen”: “De mí se han dicho muchas cosas, que miento más que hablo, pero es falso de toda falsedad”, aseguró antes de anunciar que había acudido al programa de laSexta para sortear de nuevo su sueldo de eurodiputado. “Esto no es un bulo que yo de esto sé mucho”, afirmó.

En ese momento, el agitador ultra pidió a Wyoming y Sandra Sabatés que dijesen un número del uno al diez, fallando en su intento de acertar la cifra traída por el imitador. “Qué pena, pero no pasa nada, que vosotros ya estáis untados por el gobierno sanchista comunista”, soltó el falso Alvise, que escogió el número cuatro y, casualmente, acertó.

Acto seguido, el eurodiputado propuso otras fórmulas de sorteo en las que, también casualmente, siempre terminaba ganando él. “No te ha tocado ni a ti, ni a ti... ¡me ha tocado a mí!”, exclamó el polemista. “Es el día más feliz de mi vida, chúpate esa, Óscar Puente, no voy a acabar en la cárcel”, celebró.

Alvise canta pidiendo perdón por sus polémicas

Finalmente, el Alvise replicado por Raúl Pérez pidió a Wyoming permiso para cantar una canción con la que “confesarse” y redimirse de sus pecados. Fue entonces cuando el líder de 'Se acabó la fiesta' se puso de pie en medio del plató para hacer su propia versión del tema Devuélveme la vida, de Antonio Orozco.

“Pido perdón por no haber facturado un euro, poco he durado, se ha acabado la fiesta pa' mí. Pido perdón por contarte mil trolas, por Internet no dejáis de ponerme a parir”, empezó entonando. “Pido perdón, sortearé la panoja a quien quiera, este euromillón no lo hacen ni Vox ni el PP”, prosiguió antes de pasar al estribillo. “Devolveré la guita. 100.000 son un pastón, me los dio sin factura un criptobro. Y ahora, devolveré la guita. 100.000 son un pastón así que mejor me los quedo yo...y ahora, devolveré la guita”, sentenció.