'La isla de las tentaciones' jugó al “caballito de mar” con David, a la “hot” siesta de Marieta y a una hoguera “de locos”

La entrega anterior de La isla de las tentaciones 7 acabó con Marieta besándose en el jacuzzi con Sergio y la alarma roja sonando en la villa de los chicos. “Eso es algo de sexo” decían entre ellos sin recordar los límites que pusieron ellos mismos. En el programa de este miércoles las villas subieron las apuestas.

Las novias y los novios tuvieron sus segundas citas, más fiestas nocturnas, acercamientos peligrosos y hasta una siesta entre Marieta y Sergio en la que hicieron de todo menos dormir.

Aún así, fueron los únicos que cruzaron tanto el límite. Los siguientes en el nivel “hot” fueron Álex y Gabriela, David y Zaira haciendo el “caballito de mar” en el jacuzzi y Napoli al que le frenó Ana.

Marieta desencadenada y David, Ana y Álex a punto de caer

Marieta y Sergio continuaron con su affaire, besándose frente a todos los compañeros, bailando juntos, entrando a la habitación para dormir la siesta pero sin atreverse a meterse bajo las sábanas para poner un freno a la pasión. Por su lado, Álex tampoco se quedó corto al entrar a su habitación con Gabriela, quitarle el vestido y acabar tumbados en la cama hablando de la “conexión sexual” que sienten.

David y Zaira acabaron la fiesta en el jacuzzi jugando al “caballito de mar” y él arrepentido al día siguiente por lo que pudiera ver María. El mismo sentimiento de Borja que confesaba haber “aumentado la marcha” con Andrea.

La única que echó el freno fue Ana, que explicaba a Napoli que se sentía atraída hacia él, pero su insistencia se le hizo tan pesada que acabó echándolo cuando él quería entrar a su habitación.

La hoguera de los chicos con Niko descolocado y Álex desesperado

Aunque para la mayoría era la segunda hoguera, ninguno (excepto Borja) había visto imágenes de su novia por lo que por fin pudieron dar rienda suelta a sus miedos.

El primero en derrumbarse fue Adri al ver cómo Marieta se pasaba el hielo con un tentador. Le siguió un sonriente David que se sintió aliviado por ver a María pasándoselo bien.

Los más preocupados fueron Borja al comprobar que la “complicidad” entre Ana y Napoli había aumentado, por las palabras de ella planteándose irse sola. “Ni un segundo me he planteado yo irme sin ella. Esas palabras me han tocado el orgullo”, confesaba el joven.

El cuarto turno le tocó a Niko que alucinó al escuchar a Ruth quejarse de su comportamiento y hasta quitarse su anillo. “Esto es de locos” decían los compañeros al no entender a la novia sabiendo que el novio no había hecho nada. “No lo entiendo, no he hecho nada para que malinterprete. Para mí es la mujer de mi vida”, lamentaba el colombiano.

Pero lo más impactante llegó con las imágenes que vio Álex de Marieta, en las que ella parecía tentar al tentador, le hablaba de conocerse fuera, de intimar y acabaron besándose en el jacuzzi. “¡Ya sé por qué quería venir aquí! He cambiado mi puta vida por esa tía. Me siento utilizado, me quiero ir de aquí. Me cago en mi puta vida”, acabó gritando el novio desesperado.

Con esa imagen acabó la entrega que, seguidamente, avanzó lo que sufrirán las chicas en su hoguera, con alguna amenaza de abandono y el primer novio infiel.