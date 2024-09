Jorge Javier habla de las críticas a Terelu Campos y de si ve 'Ni que fuéramos Shhh': “Somos competencia”

Jorge Javier Vázquez fue el gran protagonista este lunes en la primera jornada del FesTVal de Vitoria 2024, que un año más está cubriendo verTele. El presentador condujo el acto que sirvió para anticipar el estreno de Gran Hermano 2024 este jueves 5 de septiembre, con una gran sorpresa como fue anunciar y conocer a su primera concursante.

En el acto, Jorge Javier atendió a los muchos periodistas congregados, y ante las cámaras de Chance de Europa Press habló de otros temas televisivos a su duplicidad en El diario de Jorge cada tarde y en GH 2024 a partir del jueves. Por ejemplo, de la marcha de sus excompañeros en Ni que fuéramos Shhh, y de las críticas a otra excompañera como Terelu Campos.

Sobre el programa de los ex de Sálvame, que inició temporada este lunes, al ser preguntado si sigue a sus excompañeros como ya hicimos antes de iniciar su programa primero incidió en su amistad con la presentadora, María Patiño: “María Patiño es una de mis grandísimas amigas, con la que coincidí por primera vez en Marbella hace 30 años. Es que es mi amiga, ¿qué más puedo decir?”.

A continuación, Jorge Javier sí que respondió a la pregunta, pareciendo decir que hasta ahora sí que los había seguido, pero ahora por El diario de Jorge lo tendrá más difícil: “Ahora no lo voy a poder ver porque somos competencia. Pero digo una cosa: hemos estado 15 años trabajando juntos”, dejando claro que les apoya y tiene buena relación.

Sobre Terelu Campos: “Yo conozco a la otra Terelu”

La presentación de GH 2024 coincidió el mismo día que la misa en honor de María Teresa Campos, un año después de su muerte. Sobre ello, el presentador responde: “¿Qué voy a decir yo de Teresa? Lo que recuerdo de Teresa es cuando yo era un adolescente y la veía en mi barrio de San Roque. Yo tenía 15 años, y veía a esa mujer que para mí era una mujer ya moderna para la época, muy moderna.

Jorge Javier bromea con qué pasaría si María Teresa Campos tuviera que reaccionar a todas las polémicas que hay ahora en su familia: “Esa Campos hubiera sido oro, porque además ella hubiera dicho: 'Yo no quiero hablar, yo no quiero hablar'. Entonces a mí me hubieran dicho por el pinganillo: 'Silencio, silencio'. Y entonces ella ya habría empezado 'papapapa'... Es que era maravillosa, no podía callar”.

De hecho, al presentador le preguntan directamente por las críticas que está recibiendo Terelu Campos, hija de María Teresa y excompañera de Jorge Javier, por su trato a la prensa. Sin embargo, él se muestra comprensivo y conciliador: “¿Sabes qué pasa? Que yo conozco a la otra Terelu. A Terelu la pillas por la calle, en ese momento, y te dice no sé qué. Pero justo entonces bajas la cámara, y se relaja y es otra. No lo sé qué le pasa a Terelu cuando ve la cámara, que hace como... como un gato, ¿no? Como un gato mojado. Pero es que luego es otra. Es Terelu de España y V de Alemania”, bromea sobre su actitud.