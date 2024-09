El cómico 'dardo' de Ana Rosa a Jorge Javier en plena conexión en 'TardeAR': “Tú, casi nunca”

Ana Rosa Quintana tiró este lunes un 'dardo' en clave de humor a Jorge Javier Vázquez. El cómico momento se produjo durante la conexión que la presentadora de TardeAR hizo con el FesTVal de Vitoria, donde este lunes tuvo lugar la presentación de la nueva edición de Gran Hermano, la primera en siete años con concursantes anónimos.

Ion Aramendi y Jorge Javier se desplazaron hasta la ciudad vitoriana para la rueda de prensa, a la que llegaron, a priori, con poca información en su haber sobre la 'vuelta a los orígenes' del reality. Dieron cuenta de ello cuando Ana Rosa les preguntó qué tenía que ver este lunes Babylon Show con ellos. “Es una pregunta, Ana Rosa, que me encantaría poder contestarte”, respondió Jorge Javier, que estaba tan 'perdido' que tuvo que recibir una indicación fuera de plano para contar lo que realmente sabía, más o menos.

Y lo contó, pero con un poco de confusión. Al menos hasta que dio con la frase correcta: “Esta tarde aquí va a pasar algo que lo van a tener que recoger en Babylon (...) Va a pasar la vida en directo”. El catalán no dio más detalles, lo que llevó a Ana Rosa a hacer la siguiente conclusión entre risas: “Tengo la impresión, chicos, de que no tenéis ni puta idea de lo que va a pasar”. “Todo es sorprendente, no nos sueltan nada. ¡No nos cuentan nada!”, se excusó Ion Aramendi.

Sin embargo, fue Jorge Javier el que fue más allá en su explicación: “Estamos ahora en directo, y si yo doy un paso más allá, la vida deja de ser en directo. Pero hoy va a pasar algo aquí que se va a recoger. Quien avisa no es traidor, y ya verás cómo mañana tendrás que decir 'pues tenía razón Jorge Javier, como siempre'”. “Bueno, perdona, Ion, tú tienes razón, casi siempre; Jorge, casi nunca”, soltó Ana Rosa entre risas, propias y las de Jorge Javier y Ion, antes de despedir la conexión.

A todo esto, se puede decir que sí, que Jorge Javier tenía razón, pues durante la presentación de Gran Hermano en Vitoria se dio a conocer la identidad de la primera concursante: Maica, la azafata del FesTVal que en ese momento estaba con los presentadores y el resto de responsables del reality. Porque la joven había subido al escenario para entregar el sobre con el nombre de la primera concursante, pero lo que no sabía es que el nombre iba a ser el suyo, de ahí que se llevara una sorpresa que ya es viral en redes sociales.