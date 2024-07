Jorge Javier, sobre las primeras audiencias de su 'Diario' en Telecinco: “Intento no leer nada”

Jorge Javier Vázquez prefiere ir con pies de plomo ante su nuevo reto televisivo al frente de El diario de Jorge, nueva versión en Telecinco del programa de testimonios que en su día condujo con éxito Patricia Gaztañaga en Antena 3. Así lo dejó claro en una entrevista a verTele previa al estreno y así lo vuelve a asegurar ahora, en una reflexión publicada en su blog en la revista Lecturas, donde afirma que quiere ignorar las reacciones que se produzcan en redes sociales y medios sobre su debut.

En el texto, aparentemente escrito durante el pasado fin de semana, Jorge Javier se avisaba a sí mismo de no entrar en Internet en los días posteriores a su esperada puesta de largo: “Nota mental: después del estreno de El diario de Jorge intentar no leer nada de lo que se publique. Hacer lo posible para vivir al margen de todo”, empieza diciendo el catalán.

“Al menos, durante los primeros días”, matiza. “Luego ya iré abriendo la veda pero tengo que evitar darle de comer a la inseguridad que provoca un estreno”, confiesa Jorge Javier, que ha acabado teniendo un frío estreno en Telecinco, anotando en su primer día un 9.4% y bajando a un 8.1% en el segundo.

En declaraciones a este medio, el presentador de Mediaset ya avanzaba que despertarse el martes a ver los datos cosechados iba a ser “un horror”: “El primer día siempre es importante. Y hay una cosa además, y es que en verano el prime time se traslada a la tarde. La franja de 16:00 a 17:30 es una franja muy buena”, destacaba antes de desvelar que iba a pedirle a alguien cercano que mirara las audiencias por él para que le ayudara, fuera cual fuera el resultado, a gestionarlo.

En todo caso, Jorge Javier se mostraba confiado, avalado por la paciencia que desde Telecinco le han prometido que van a tener: “Este es un programa diario y los programas diarios se van haciendo poco a poco, hay que dejar que la audiencia se vaya enterando y la curva te va enseñando muchísimo y hay que saberla leer. Me tranquiliza que sea un proyecto de largo recorrido”, señalaba.

Jorge Javier vuelve a elogiar a Sandra Barneda

En su blog, Jorge Javier ha querido dedicarle de nuevo unas palabras a Sandra Barneda, a la que ya agradeció el gesto que tuvo hacia él tras la cancelación de Así es la vida. “A los compañeros de Así es la vida les toca encontrar nuevo acomodo. Espero de corazón que lo consigan cuanto antes”, comenzó deseando.

“Durante este último año he hablado varias veces con Sandra Barneda. Coincidimos incluso en la final de Supervivientes 2024 porque a Laura Madrueño no le daba tiempo a llegar -empezaba el All Stars- y nos lo pasamos muy bien. Nunca hubiera dicho que Sandra fuera tan tímida. Yo también. La gente piensa que no lo somos porque nos dejamos la piel para luchar contra ese rasgo de nuestro carácter que tanto nos ha marcado”, acaba confesando.