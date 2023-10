Juan del Val, contra los insultos a Pedro Sánchez en el desfile del 12 de octubre: “Te caiga bien o mal, es el presidente”

El Hormiguero abordó en su tertulia de actualidad de este jueves 12 de octubre, como no podía ser de otro modo por la fecha, el Día de la Hispanidad. Y más en concreto, el desfile de la Fiesta Nacional, donde el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, fue objeto de insultos y de los ya habituales cánticos de “¡Que te vote Txapote!” impulsados por Isabel Díaz Ayuso y recurrentes desde hace meses en actos públicos.

El contexto en este caso concreto era la negociación del líder del PSOE con los partidos independentistas para tratar de cuadrar su investidura y asegurar su continuidad como presidente. De ahí que, como indicaba Cristina Pardo los comentarios fueran los “previstos”, con menciones a Carles Puigdemont en estas proclamas.

El fragmento dedicado a esto fue breve. Lo que destacó ante todo, fue la reprobación que hizo Juan del Val a estos gritos contra el ejecutivo. “A mí me parecen fatal, fatal, los pitidos, los insultos y los cánticos a Pedro Sánchez y a todos, absolutamente”, tomó la palabra el escritor, justo después de que la periodista también cuestionara la proliferación de estos insultos en una fiesta nacional. Es más, Del Val había calificado entonces de “desagradable” lo ocurrido en Madrid.

“Esto es una Fiesta Nacional, no un acto de partido”

Eso sí, Del Val no señaló a nadie en concreto por la proliferación de estos cánticos. “Es verdad que decir que si la culpa es de Feijóo o de Abascal... La culpa del que pita la tiene el que pita”, opinaba el colaborador de Pablo Motos, que explicaba que, a su juicio, el problema no eran los insultos sino el marco en que se realizaban.

“Me parece fatal porque, institucionalmente, te caiga bien Sánchez o mal, te guste o no te guste, es el presidente del Gobierno”, agregó.

Como decíamos, Pardo también defendió una postura muy similar: “Esto es una Fiesta Nacional, no un acto de partido. No lo era o no debería serlo”, sostuvo ella, en palabras que hizo suyas su compañero: “No debería ser así”. No hubo más comentarios al respecto sobre este tema por parte de Pablo Motos o del resto de integrantes de la tertulia.

Es habitual que los presidentes de izquierda reciban esta clase de pitidos en estos actos. En todo caso, en esta ocasión, venían precedidos por los intentos del PP de vincular al Gobierno progresista con Hamás –en plena escalada violenta en Oriente Medio–, utilizando para ello informaciones sin contrastar y manipulaciones. Además, se producen después de meses en los que las derechas han tratado de atacar al Ejecutivo de coalición recurriendo a la desaparecida banda terrorista ETA y a los contactos con fuerzas independentistas.